Synsvinkel betyr alt

BOK: Mangt kan skje når «en kvinne uten betydning» skal skrive biografien til nettopp «en mann av betydning».

Britt Karin Larsen bor i Hedmark og har skrevet dikt, barnebøker, dokumentarbøker og romaner.

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Britt Karin Larsen: «Som hunder om natta». Roman. 327 sider. Cappelen Damm.

Med over 40 utgivelser siden debuten i 1978 er Britt Karin Larsen (1945) en velfortjent tjener av norsk litteratur. Hun har også opparbeidet seg et stort publikum, for eksempel med en prisbelønt trilogi om de reisendes, taternes, livsvilkår, og siden en bindsterk romanserie om menneskene på Finnskogene. Med «Som hunder om natta» holder hun fortsatt koken.

Den er med sin glede over de lange episke linjer og med et nedenfra-og-opp-klasseperspektiv som aldri går av syne, en umiskjennelig Britt Karin Larsen-roman. Vi kjenner også forfatteren igjen på de mange politisk-filosofiske hverdagsbetraktningene om livsens vilkår, kår og besværligheter. De har preg av livsvisdom og er fordelt gjennom hele boka helt fra de første sidene av.

Tematisk er «Som hunder om natta» dagsaktuell ved å skildre en politikers og et forlags iherdige bestrebelser på å treffe et så stort og profitabelt publikum som mulig, den ene i valg, den andre i salg. Det hele begynner med at romanens jeg-forteller får i oppdrag å skrive en statsministerkandidats publikumsvennlige fortelling om sitt liv, en slags biografi. Så landskjent politikeren er, forblir han likevel navnløs romanen igjennom; men siden han også har vært helseminister, kan man unnskyldes om man assosierer til høyst levende politikere, Gahr Støre for eksempel, så velberget og imøtekommende han framstilles.

Den forfatteren han samarbeider med for å få skrevet sin selvframstilling, er proletær underklasse: en utfattig alenemor som ti år etter sønnens død fortsatt sørger og bebreider seg selv, som er fylt av skyld, men også et gevaltig sinne over sin egen enslige mor som døde uten å få den pleie hun skulle ha, begge kvinnene med hele sine liv levd i fattigdom, nød og forsakelse.

Hvis man ser bort fra det usannsynlige i at nettopp denne forkomne og kuede jeg-fortelleren med så liten selvtillit skulle få det glansede skriveoppdraget, er det bare å fryde seg over hvordan Britt Karin Larsen skrur sammen en roman som etter hvert skaper rene kriminalromanspenningen der de to hovedpersonene snakker forbi hverandre – uten at sosialdemokraten aner hva proletaren ser og forstår. Det blir omgjort til proletær og politisk romankunst, som demonstrerer at synsvinkel betyr alt – i litteraturen som i livet ellers: De velbergede politikerne og menneskene «der inne» har ikke begrep om hvordan de mange «der ute», som de ynder å kalle «folk flest», har det.