På havets bunn der alt er vakkert

Andreas Siqueland, «Corals, Sponges and Evil Seaweed», maleri, tekstiltrykk, detalj 2.

UTSTILLING: Bli med på et dykk under havets overflate, se de vakreste former og farger åpenbare seg der. Har du ikke gjeller, så hold heller pusten.

