Melankolsk drama om islandsk melkemafia

I «Melkekrigen» tar en bitter kvinne opp kampen mot bygdas maktmennesker. Det er både deprimerende og oppmuntrende på en gang.

Nå nettopp

Den bitre enken Inga går til krig mot det lokale handelslaget i «Melkekrigen».

Kine Hult Journalist

Melkekrigen

Skuespillere: Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann, Ævar Þór Benediktsson, Þorsteinn Gunnar Bjarnason, Sigurður Sigurjónsson. Sjanger: Drama. Regi: Grímur Hákonarson. Nasjonalitet: Island. Aldersgrense: 9 år. Språk: islandsk. Produksjonsår: 2020.

Hva skjer når det som skulle være et tiltak til det beste for folket vokser til å bli en eneveldig organisasjon som straffer de ulydige og overvåker borgerne? Nei, dette handler ikke om et totalitært regime i land vi ikke liker å sammenligne oss med, men om en lokal konflikt i det ellers så fredelige Island.

Her holder det lokale handelslaget beinhard kontroll med bøndene. Men den driftige melkebonden Inga har lenge irritert seg over at hun og mannen presses til å kjøpe dyre varer lokalt, spesielt siden de sitter til opp under ørene i gjeld til den samme bedriften. Så råker mannen ut for en fatal ulykke, og Inga forstår etter hvert at han var presset til å fungere som angiver for den mektige direktøren i handelslaget. Det blir opptakten til en personlig vendetta som etter hvert involverer hele bygda.

Regissør Grímur Hákonarson skildrer det lille samfunnet med sobre, stillferdige klipp, hvor det er langt mellom de store følelsesutbruddene, men desto kortere mellom innslagene av forknytt stemning. Vi får et inntrykk av at dette er folk som helst vil leve i fred og fordragelighet, som har avfunnet seg med sine slitsomme liv i et ugjestmildt, forblåst landskap. Samtidig brenner viljen til forandring i mange av dem.

Filmen er tankevekkende på så mange måter. Det er lett å stå på barrikadene for sine rettigheter når man er en del av et fellesskap som applauderer det hele. Det er ikke fullt så lett når man risikerer å skape splid i et lite samfunn hvor alle kjenner hverandre og er avhengige av hverandre.

I tillegg til å gi en fin skildring av menneskene i et lite samfunn, er «Melkekrigen» en historie om makt. Når Inga og hennes medsammensvorne gjør opprør mot det mektige handelslaget, er det ved å etablere et eget andelsmeieri, etter samme prinsipper som Handelslaget ble grunnlagt på. Dermed stilles også et viktig spørsmål: Hva skal til for at det nye systemet blir bedre enn det gamle? Det er det dessverre vanskelig å finne noe godt svar på.