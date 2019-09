Tidligere Vamp-ere begynner å finne seg selv

1 2 3 4 5 6

Blest: «September» (PTC)

Vokalist Paul Hansen, bassist Carl Øyvind Apeland og gitarist Torbjørn Økland har alle vært medlemmer av Vamp, men forsøker å stake ut sin egen kurs. At dette ender i krysningen mellom pop og folk lyder likt gamlebandet, men Blest har likevel et annet preg.

De debuterte med et selvtitulert album for to år siden, og på oppfølgeren er temaet ting som tar slutt. Tittelkuttet «September» handler om den regntunge slutten på sommeren, men et forsiktig løfte om en ny.

«Oss to for alltid» er langt fra så munter som tittel og melodi får oss til å tro, og «Sølvi» er mer tapt kjærlighet – denne gang på tilnærmet Ole Paus-vis. Noe lyder mer uforløst, men «1000 magre år» er blant sangene som skiller seg ut.

Avslutningen «På godt og vondt» er passe mektig og gir mersmak. Marie Klåpbakken på fiolin og koring er nå inkludert som et velkomment fjerde medlem. I tillegg er gjestelista lang med navn som Thom Hell, Nils Økland og Erland Dahlen.

Lørdag 5. oktober spiller Blest på Spor 5 i Stavanger.

Beste spor: «September», «Sølvi», «På godt og vondt».