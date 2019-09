Åpner nytt kunststed i Normanns gate

For åtte år siden ble Prosjektrom Normanns startet i Normanns gate 24 på Storhaug i Stavanger. Visningsstedet ble drevet av kunstnere, og de flyttet senere til kollektivet Elefant. Denne høsten ble det kjent at Elin Melberg og Margrethe Aanestad, motorene de siste årene, har bestemt seg for å legge ned.

På nyåret er det slutt for Prosjektrom Normanns, et av få steder der kunstnere selv har styrt utstillingene i Stavanger. Men allerede før den ene forsvinner, dukker det opp et nytt sted. Denne helgen åpner tre kunstnere den aller første utstillingen i Salongen. Det skjer i de samme lokalene som Normanns brukte de første årene.

Bortsett fra adressen har ikke den enes død noe med den andres brød å gjøre. Kari Bukve, Camilla Løken og Vibeke Andersen hadde bestemte seg for å åpne sitt visningssted før det ble kjent at Normanns skal stenge.

– Det var en trist nyhet. Normanns har fått til utrolige ting, og det er definitivt et tap for kunstbyen Stavanger at de legger ned, sier Vibeke Andersen.

Åpner uten støtte

Salongen blir startet på ren entusiasme, dugnad, mengder av pulverkaffe og sakte eskalerende ambisjoner. Planen var å ha «en eller to utstillinger neste år», men sånn ble det ikke. Et samarbeid med Kunstskolen i Rogaland ble etablert, og før jul skal fire utstillinger monteres og vises, alle fra studenter. Først ut er Benedikte Bergeviks fotografier og installasjoner, inspirert av klimakamp og den skjøre naturen.

– Dette er en veldig fin mulighet, og et fint sted. Framtiden vår er jo å jobbe mot utstillinger, og jeg er veldig glad for å få sjansen her, sier Bergevik, mens hun justerer fotografiene på de hvitmalte veggene.

Salongen starter uten en krone i støtte. Søknadene er sendt inn dit slike hører hjemme, men foreløpig er det hjemmebrygget energi som må drive stedet.

– Vi starter med studenter og lokale kunstnere. Så har vi ambisjoner om å kunne vise et bredere spekter eter hvert, men det krever en viss økonomi. Salongen skal betale honorarer til kunstnerne. Vi håper å få midler til drift, og på sikt økonomi til å frikjøpe noe tid fra vårt eget arbeid til å jobbe med utstillinger, sier Camilla Løken.

Pål Christensen

Enn så lenge kombineres egen kunstproduksjon med organisering av utstillinger, søknadsjobbing og - for to av tre - sivile jobber. Ifølge Kari Bukve bobler de over av lyst og energi, men de har også et realistisk grunnsyn på hva dette vil kreve.

– Det vil ta tid å bygge seg opp. Etableringsfasen innebærer mye jobbing, og vi er innstilt på at den blir mange dugnadstimer en stund framover. Men vi har lokalene her vi jobber til daglig. Vi vet også at det er et stort behov for denne typen sted i Stavanger, særlig nå som Normanns dessverre forsvinner. Da vi bestemte oss for å starte opp, kom det en helt ny energi inn i rommene her. Den kan føre oss et stykke på vei, men vi vet at for at dette skal være levedyktig, trenger vi økonomisk støtte, sier Bukve.

Vær skamløse

Før oppstarten har de søkt råd fra erfarne folk og institusjoner, som Torunn Larsen på Rogaland Kunstsenter og Margrethe Aanestad, som har vært primus motor for Prosjektrom Normanns. Blant spørsmålene som kvernet i hodene deres var hvilken profil de skulle velge. Hvilke kunstnere skulle de velge til utstillinger? Hvem ville komme og se kunsten? En av dem som ble spurt til råds var Hans Edward Hammonds.

– Han sa at vi burde være skamløse. Gjør det dere selv vil. Vis fram det dere selv liker. Det dere synes er interessant, det må dere gå for, forteller Vibeke Andersen.

Og omtrent sånn blir det. Første utstilling åpner fredag 27. september og er altså et prosjekt preget av miljø og natur, signert kunstskolestudent Benedikte Bergevik. Før de pakker opp julegavene skal ytterligere tre lignende utstillinger vises, pluss en kollektivutstilling med egne arbeider, samt andre kunstnere på huset.

– «En eller to neste år» var en god tanke, men da vi først bestemte oss, var det bare å gi gass, sier Camilla Løken.