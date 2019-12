1 2 3 4 5 6

Fredrik Backman: Folk med angst. Roman. Oversatt fra svensk av Einar Blomgren. 346 sider. Cappelen Damm. Denne gangen skal vi lære at mennesker er idioter iblant, og det må vi tilgi dem for. Hovedidioten i «Folk med angst» er en person som trenger 6500 kroner for å betale husleia, og ser ingen annen utvei enn å prøve å rane en bank. Hun mislykkes, går ved en feil inn på en leilighetsvisning og tar deltakerne der som gissel.

Gisseldramaet utgjør omtrent hele romanen, og gjennom de 346 sidene blir vi kjent med skjebnene til både skurken, politiet og gislene. Selv om nesten alle romanens karakterer ved første øyekast er fæle folk, bærer de på historier som forklarer hvorfor de ble slik. Backman har en tydelig melding til leserne, på seg selv kjenner man ingen andre.

På romanens siste side står moralen eksplisitt: “sannheten er at dette var en historie om mange forskjellige ting, men mest av alt om idioter”.

Slike insisterende påstander må man tåle for å like Backmans univers, for dem er det mange av. Allerede på første side møter vi denne inderligheten (minst) to steder: “... det finnes så ubegripelig mye hvert eneste menneske forventes å takle nå for tiden” og “våre hjerter er såpestykker som glipper ut av hendene våre så snart vi slapper av et sekund”. Romanen formelig renner over av sympati for mennesker i vanskelige situasjoner, og messer om at vi må være rause.

Et annet sentralt trekk ved Backmans prosa, som vi også finner i stort monn i denne romanen, er “humoren”. Den er basert på misforståelser mellom karakterene, for eksempel her:

“Lennart: Jobben min er å være skuespiller. Det er bare litt dårlig med roller akkurat nå. Men jeg var med i Kjøpmannen fra Venedig på det lokale teateret her. Jack: I Venedig. Lennart: Nei, nei, her på det lokale teateret!”

Backmans stil minner igrunn om han småfulle, nyfrelste femti år gamle kollegaen på julebordet: i overkant inderlig og med altfor mange dårlige vitser, men han er litt underholdende likevel.