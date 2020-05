Han kvittet seg med det han eide før sangene ble spilt inn

Stemmen er det sterkeste på en nedstrippet plate.

Damien Jurado har holdt det gående i rundt 25 år. Foto: Cary Norton

Geir Flatøe Journalist

Damien Jurado: «What’s new, tomboy?» (Loose/Border)

Damien Jurado bestemte seg for å kvitte seg med nesten alt han hadde. Seattle-sangeren tømte huset slik man gjør med et dødsbo, ga fem gitarer til en gjenbruksbutikk og lot nedskjæringen smitte over til musikken. Hans 15. studioalbum er strippet for det meste, men til gjengjeld trer melodiene klarere fram.

Han lyder mest av alt som en visesanger fra 60- og 70-tallet, og albumet får en demofølelse ved at hele seks av de ti kuttene avbrytes før de når tre minutter. Jurado har produsert platen selv og lar bassist Josh Gordon få god plass i lydbildet, som på «Arthur aware».

Det meste dreier seg likevel om Jurados stemme, og han synger minst like varmt og intimt som før. Åpningen «Birds tricked into the trees» lover svært godt, uten at han helt klarer å innfri forventingene utover platen.

Han gir oss likevel ti fine sanger, og det skal mye til for å mislike de myke minuttene i «Alice Hyatt», «Francine» og «Sandra».

Beste spor: «Birds tricked into the trees», «Alice Hyatt», «The end of the road».