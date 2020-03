Digital vekst gir økt opplag for tre av fire aviser

Nye tall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser at stadig flere kjøper digitalt abonnement hos avisene. 42 prosent av alle abonnement er heldigitale.

Stadig flere velger seg rene digitale abonnement framfor papiraviser. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

– Tre av fire aviser kan vise til opplagsvekst. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier opp for nedgangen på papir. Det er gledelig at totalopplaget vokser, det viser at folk er villige til å betale for norsk redaksjonelt innhold, sier administrerende direktør Randi Øgrøy i MBL i en pressemelding.

Det totale opplaget for norske aviser går fram med 2,5 prosent fra første til andre halvår i 2019, til 2,35 millioner abonnenter. Rene digitalabonnementer øker med 12 prosent til 985.000, eller altså 42 prosent av alle abonnement.

Rene papirabonnementer går ned og tilsvarer omtrent 8,5 prosent av det totale opplaget.

VG størst

VG, medregnet papiravis og VG+, er Norges største etter opplag tett fulgt av Aftenposten, med henholdsvis 265.000 og 248.000. Dagbladet har totalt 104.000 abonnenter og følges av Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

VG er også størst i antallet totale lesere med over 1,9 millioner daglige brukere, hvorav 1,8 millioner er digitale.

Nettavisen Pluss har den største prosentvise veksten med hele 57,5 prosent til 15.321. Blant papiravisene har Finansavisen og Nationen størst leservekst med henholdsvis 8.100 og 4.500 flere lesere.

Med 337.000 lesere er Aftenposten den papiravisen flest leser daglig.

Lokal vekst

Lokale aviser vokser med nesten 2 prosent. Tomas Bruvik, generalsekretær i Landslaget for Lokalaviser (LLA), er godt fornøyd med tallene.

– I en vanskelig tid er det gledelig og imponerende at to tredeler av LLAs lokalaviser øker opplaget, sier han i en pressemelding.

– Det er avgjørende for landet å ha lokalaviser som tar samfunnsansvar og som bidrar med livsviktig informasjon til innbyggerne. Det ser vi særlig i korona-tidene.

Nedgang for magasinene

Totalopplaget for norske magasiner var 1,4 millioner i 2019, en nedgang på 4,8 prosent fra 2018.

– Det er bekymringsfullt at nedgangen for magasinene fortsetter, selv om den er noe lavere enn den har vært de siste årene, sier Øgrey i MBL.

Hjemmet er Norges største magasin med et opplag på 127.000. Se og Hørs tirsdagsutgave (95.000) og Familien følger nærmest (71.000)