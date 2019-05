Jæ#&# sosialister, sjamaner i kirken, et dikt og verdens viktigste egenskap

Under landsmøtet til Frp ble Siv Jensens 50-årsdag markert. Under denne seansen sa Frp-lederen at «Vi skal knuse de jævla sosialistene». Noen reagerte, og Jensen beklaget senere ordbruken. Men mange mener også at såpass må en kunne si, særlig når konteksten er en landsmøtemiddag og en 50-årsmarkering.

«Føling i fjæra», kaller Aftenblad-kommentator Harald Birkevold etterskjelvet. Han mener denne, og lignende, saker tar oppmerksomheten fra det som faktisk betyr noe: Hva politikerne faktisk gjør.

20. mai kommer prinsesse Märtha Louise til St. Petri kirke i Stavanger sammen med sjamanen Shaman Durek. «Biskopen bør sette ned foten», mener debattredaktør Solveig Grødem Sandelson i Aftenbladet.

«Vi hadde mistet en mulighet til å vise at mennesker i nyåndelige miljøer er velkomne i kirken», svarte dialogprest Silje Trym Mathiassen, som skal ha en innledning på arrangementet.

Vi diskuterer begge sakene, og som bonus får du nesten et helt dikt og svaret på hva som er det absolutt viktigste i livet.

