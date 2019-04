«Passasjeren» har noen kvaliteter, den skulle bare hatt en bedre hovedperson og litt mer humor.

1 2 3 4 5 6

Lisa Lutz: Passasjeren. Thriller. Oversatt av Kjell Jørgen Holbye. 316 sider. Bazar forlag.

Tanya tar seg heller en real whisky, svinger bortom elskeren sin for en siste hyrdestund og flykter avgårde i bilen.

Hvorfor ringte ikke Tanya politiet? En grunn er at hun egentlig ikke heter Tanya, og dette ikke er første gang hun skifter identitet. Hvorfor flykter hun? Vi får stadig små drypp fra fortiden i form av mystiske e-poster fra en viss Ryan.

Bazar forlag.

I Austin slår hun seg sammen med bartenderen Blue, nok en kvinne på rømmen. Når det kommer leiemordere for å ta Tanya, dreper Blue dem uten å blunke.

Jeg syns mordene kommer litt for lett i denne boka. For de aller fleste er det å drepe et annet menneske et voldsomt hinder å komme over. Vi får aldri noen forklaring på hvorfor det er så enkelt for Blue.

Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal lese «Passasjeren»; skal det være en realistisk roman eller en svart volds-komedie av type «Snatch» eller «Kraftidioten»? I fall det siste, burde forfatteren blandet inn mer humor.

Tanya drives fra by til by, fra identitet til identitet. Hun kan aldri slappe av, eller slå seg til ro. Vi lesere skjønner at det er fryktelig mas å holde på sånn. Hvordan få tak i penger og identitetspapirer? Tanya velger å stjele lommebøker fra sakesløse kvinner. Sted å bo? Flytte inn i ubebodde hytter.

Personligheten til Tanya skinner aldri klart gjennom, hun er hverken helt eller anti-helt. Men det blir i hvert fall en endring, når hun selv blir morder: «Det forandrer deg inn til kjernen, DNA-et ditt. Alt jeg noen gang hadde trodd om meg selv, om min kjerne av anstendighet - jeg var ikke lenger så sikker som jeg hadde vært.»

Amerikanske Lisa Lutz er 49 år. Hun fikk suksess med romanserien om privatetterforsker-familien Spellman, og skrev også litt av den glimrende tv-serien «The Deuce». «Passasjeren» er hennes første bok på norsk.

Lutz varter opp med noen språklige godbiter: «Planen var like gjennomhullet som en innebandyball» og «...generelt var livet mitt som å stå under dusjhodet med en ødelagt varmtvannstank - fra iskaldt til brennhett på to sekunder».

«Passasjeren» har noen kvaliteter, den skulle bare hatt en bedre hovedperson og litt mer humor.