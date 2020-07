Klam moralisme forkledd som friskt eventyr

«Prinsesse i røde sko» er et merkelig sammensurium av god moral, dårlig humor og en påfallende mangel på egne ideer. Sånt blir det sjelden god film av.

En tjukk prinsesse blir forvandlet til en slank skjønnhet og får draget på sju små dverger.

Prinsesse i røde sko

Sjanger: Eventyr / Animasjon / Komedie / Familiefilm / Barnefilm. Regi: Sung Ho Hong. Nasjonalitet: Korea. Aldersgrense: 6 år.

Her kommer nok en vri på eventyret om Snøhvit og de sju dvergene, iblandet deler av sagnet om kong Arthur, samt en hel haug med mer eller mindre malplasserte referanser til andre eventyr. Det er for så vidt fint at folk tenker utenfor boksen og fornyer gamle historier, men det er ikke dermed alltid sagt at resultatet blir noe å skrive hjem om.

Det er mye som ikke fungerer optimalt i denne koreanske animasjonsfilmen, men kanskje først og fremst selve historien, som er noe forvirrende fortalt. Uten å gjengi for mye kan det røpes at Snøhvit lurer den onde stemoren uten å være klar over det, ved å stjele noen magiske sko som gjør at den tidligere lubne og ordinære jenta forvandles til en slank og storøyd skjønnhet. Dvergene har på sin side gått igjennom en motsatt forvandling. De er nemlig egentlig en gjeng attraktive, høyreiste krigere som ved en anledning dummet seg litt ut og ble forhekset av en ond fe. Derfor går de rundt og er kortvokste, med grønn hud og koselige, runde ansikter, i jakt på en prinsesse som vil kysse dem tilbake til originalversjonene. Det dukker opp en hel rekke andre figurer også, den ene mer malplassert enn den andre, og det er ikke helt lett å få tak på hvem som er hovedpersonen.

Det er ganske mange tilløp til humor her, av den typen som aldri treffer planken, men i stedet snubler uelegant inn de scenene som hadde potensial til å bli spennende. I bånn ligger en klam moralisme, hvor budskapet tilsynelatende er at det er det indre som teller, og at attraktive menn kan elske tjukke kvinner, i hvert fall hvis kvinnene er tynne når de blir kjent med hverandre. Om man vil se en animasjonsfilm om eventyrfigurer og forhekselser fram og tilbake fra grønn tilstand, kan man heller finne fram Shrek-filmene igjen.