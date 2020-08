Så vondt som et brudd kan være

Mer sårbare versjoner av allerede hjerteskjærende sanger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Angel Olsens femte album er den akustiske versjonen av det forrige. Foto: Kylie Coutts

Geir Flatøe Journalist

Angel Olsen: «Whole new mess» (Jagjaguwar/Playground)

33 år gamle Angel Olsen fra North Carolina er alltid verd å lytte til. Fjorårets «All mirrors» handlet om et tøft samlivsbrudd og skulle vært todelt. En del med band, en med de samme sangene og Olsen alene.

Hun nøyde seg til slutt med bandversjonene, men nå kommer de akustiske opptakene. Sangene er om mulig enda mer sårbare nå, og «Tonight (Without you)» blir fire minutter med fortapt smerte.

Ni av sangene ble brukt på «All mirrors», mens «Whole new mess» og «Waving, smiling» ble liggende. Begge handler om at livet går videre, men bare fordi det er slik det må være.

Make a whole new mess, celebrate the best, take a photo for the press again, synger hun i førstnevnte, mens refrenget i den andre lyder I'm waving, smiling, at love forever, alive and dying.

En nydelig vise i grenselandet til soul og country.

Dette er sterke sanger, alle som én.

Beste spor: «We are all mirrors», «Waving, smiling», «Tonight (Without you)», «Change (Forever love)», «What it is (What it is)».