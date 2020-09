Kommunen vil ikke lenger ha en av verdens største platesamlinger

Om lag 200 personer besøkte Norsk lydinstitutt Stavanger i fjor. Nå vil kommunedirektøren kutte i pengestøtten til instituttet – og på sikt la andre overta platesamlingene.

Musikkbibliotekar Patricio Portell og musikkforsker Per Dahl jobber for Norsk lydinstitutt i Stavanger. Foto: Pål Christensen

Norsk lydinstitutt har en av verdens største private samlinger med nærmere 200.000 vinylplater, 10.000 spolebånd, 5000 video- og musikk-kassetter og 5000 musikkbøker.

Instituttet leier lokaler i Bjergsted i Stavanger. Ifølge årsberetningen besøkte 200 personer instituttet i 2019. I tillegg var det 3219 besøk på nettsiden og 300 månedlige besøk på sosiale mediene.

Det ble også organisert faglige besøk og interne arrangementer som lyttekurs, kåserier og verksorienteringer.

Avtale fra 1998

Kommunedirektøren mener tiden er moden for å redusere kommunens bidrag til stiftelsen som driver instituttet. Snaut 2,8 millioner kroner gir Stavanger i tilskudd til drift og dette øker år for år i tråd med inngått avtale.

– Avtalen er snart 23 år gammel og bør reforhandles, mener kommunedirektøren.

Han viser til at «musikkbruken i samfunnet har endret seg radikalt de siste årene, der nå det meste handler om strømming, blant annet via Spotify. Denne utviklingen vil fortsette.»

Direktøren mener at «det ligger utenfor Stavanger kommunes formål å være eneste finansielle bidragsyter til en institusjon med et så spisset kulturelt fagfelt».

Kommunedirektøren foreslår at Universitet i Stavanger – eller andre offentlige aktører – på sikt bør overta platesamlingen. Han viser til at musikksamlingen først og fremst er relevant for musikkforskning og musikkvitenskap, som i hovedsak er knyttet til universitetsmiljøet i Bjergsted.

Bør ikke flytte

Av den grunn mener kommunedirektøren det blir feil at instituttet flytter til Erfjordgata 8 i Stavanger.

Instituttet foreslår å flytte fra Bjergsted til Østre bydel for å få billigere husleie. Underskudd på et par hundre tusen kroner i 2018 og 2019, samt økte kostnader til IT-tjenester, gjør at instituttet ønsker å redusere utgiftene. Flytting til Erfjordgata 8 vil også sikre bedre lagring av platesamlingene.

Bjarne Kvadsheim er styreleder i stiftelsen. Han er også Senterparti-politiker og medlem av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (Ukis), som skal behandle framtiden til Norsk lydinstitutt onsdag ettermiddag. Siden han er styreleder, vil han ikke delta i den politiske behandlingen.

Juridisk bindende

– Kultursjefen tar feil når han mener at kommunen kan trekke seg fra inngått avtale. Dette er en evigvarende avtale som en tidligere rådmann har signert, og som kommunen må forholde seg til. Den er juridisk bindende for kommunen og kan ikke sies opp uten at begge parter er enige, sier Kvadsheim.

– Er instituttet liv laga med 200 besøkende og noen få tusen nettreff årlig?

– Ja, vi sitter på en helt unik musikksamling og interessen er økende. Vi har de siste årene gjort flere grep for å samlingen mer tilgjengelig for et større publikum, sier styrelederen.

Han sier at instituttet det siste året har hatt samarbeidsprosjekt med Garborgsenteret på Bryne, musikalske kafeer i Klubbgata, deltatt i et EU-prosjekt og gjennomført en foredragsserie. Det er spilt inn podkastserie med Guttorm Andreassen, arrangert salonger med samtidsmusikk, lyttekurs og kåserier.

– Alt dette er med på å sikre bredere appell lokalt og nasjonalt. Vi har også stor internasjonal interesse og har fått faglig besøk fra Birmingham, Manchester, Bremen, Leipzig, Hongkong, Minnesota og New York, sier Kvadsheim.

Han understreker at den viktigste jobben ved instituttet er å gjøre samlingen tilgjengelig for ettertiden. Derfor jobbes det tre dager i uken med å digitalisere all musikk.

– Vi sitter på lydopptak som ikke finnes andre steder i verden, blant annet opptak av musikk som ble spilt live på forskjellige europeiske radiostasjoner, sier Bjarne Kvadsheim.

Han ser gjerne at Universitetet i Stavanger blir en enda mer aktiv samarbeidspartner for lydinstituttet. Universitet har allerede en person i styret, og har i tillegg fått på plass en PhD-stipendiat til instituttet.

– Samtidig vet vi at også de har en krevende økonomiske situasjon. Det er derfor ikke opplagt at Universitetet vil overta alle forpliktelsene, sier Kvadsheim.

Han opplyser at stiftelsen derfor er blitt flinkere til å søke om økonomisk hjelp andre steder, som fylkeskommunen, kulturrådet, stiftelser og legat.