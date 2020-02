Edvard Hoems avskjedshelsing til Tor Obrestad

Forfattar, journalist og diktar Tor Obrestad vart gravlagt tysdag denne veka. Fredag ville han blitt 82 år. Forfattarkollega Edvard Hoem sendte med han desse orda på den siste ferda.

Tor Obrestad døydde 27. januar. Foto: Marie von Krogh

Tale i minnestunda etter Tor Obrestads gravferd, 4. februar 2020, av Edvard Hoem:

Kjære barn, søsken, slektningar, kollegaer og venner av Tor Obrestad! I dag er eg komen til Jæren for å takke dykk for alt Tor fekk utretta i dei knapt åttito åra han var i blant oss, for den han var som sine venners venn, som kollega, som kritikar og som medmenneske.

Eg seier takke dykk, for forfattarens verk er ikkje noko han eller ho ber fram aleine, det er også summen av dei impulsane han fekk frå dei som stod han nær, dei som levde og leid og var glade saman med han, av smertefulle oppbrot og avskil, men også av stor glede og sanselaus fryd, alle dei stemningar og skinande augneblinkar som oppstår i menneskelaget i det tid vi får vera her.

Edvard Hoem.

I likskap med andre betydelege forfattarar var det hos Tor ein voldsom energi, stor livsvilje, sterke ambisjonar, sterke sympatiar og antipatiar. Han var ekstremt kjenslevar, og han var ærekjær, og kompromisslaus når det gjaldt han trudde på. Som ei rekke andre namn i norsk og skandinavisk litteraturhis-torie var han somme gonger også somme gonger provoserande, det hadde han ikkje minst til felles med den forfattaren i forti-da eg veit mest om, Bjørnstjerne Bjørnson.

Tor skreiv romanar, noveller, essays, dikt, avisartiklar, kri-tikk, kommentarar, og han landa trygt som Jærens diktar.

Nesten alle store poetar har eit landskap som dei høyrer hei-me i og skal kvile i, slik lesarane har sine landskap som dei finn igjen og opplever på nytt når dei les dikta til ein stor poet.

Det er ikkje tida eller staden for å gjera den endelege vurderinga av Tor Obrestad som diktar, men eg vil minne om kor vidt han femnde og kor sterk songen hans var. Han var høgt og lågt på ein måte som tok luven frå alle som var saman med han.

For eigen del kan eg aldri gløyme kor leikegalen han var. På veg til Den norske Forfatterforenings årsmøte på Halvorsbøle på Hadeland kom vi ut for eit stort snøfall. Det snødde så tett at sjåføren knapt greidde å få bussen fram. Da hoppa Tor av, og så sprang han framfor bussen dei siste kilometrane fram til hotellet.

Tjue år seinare besøkte han meg på Hoem i Romsdal. Der oppdaga han ein morgon ei stor flat eng, der naboen nettopp hadde slått siloslåtten første gong, og da gjekk Tor og spurde om han kunne få lov til å trene der, medan verten, altså eg, henta Bjørg Vik i Molde. Eg trur naboen min på førehand hadde ein del tankar om kor galne forfattarar var, og det trudde han nok han fekk stadfest da han møtte Tor. Versågod! Spring i veg! sa han med ei oppgitt handrørsle.

Da eg kom tilbake med Bjørg Vik som hadde vore hos frisør i Molde og fått stelt det store, svarte håret sitt etter alle kunstens reglar, var Tor forsvunnen. Vi venta ei stund, men tenkte til slutt at vi fekk begynne på lunsjen, sidan vi hadde fleire postar på programmet den dagen. Eit kvarter seinare gjekk dobbeltdørene i huset mitt opp med eit brak, og inn storma den klissvåte Tor i ei minimal badebukse for å omfamne Bjørg Vik som berre måtte gi seg over, frisyre eller ikkje frisyre, og rope at «Tor du er helt fantastisk».

Til alle vil eg seia at vi skal minnast han slik han var før sjukdommen og medisinane gradvis tok han frå oss. Alle veit at dei siste åra ikkje var gode, men den vi skal tenke på i dag, er Tor frå velmaktsdagane, brennande engasjert i stort og smått.

Eg seier ikkje derfor at Tor hadde rett i alt, eller at han var spesielt flink til å lytte når andre prøvde å gi han råd. Det er nokre år sidan han ringde og sa: Skal eg skrive biografi om Einar Førde?

Nei, sa eg, - ikkje gjer det! Skriv gode dikt i staden. Det blir for nært. Du kjende han for godt, og du kjenner familien.

Sjølvsagt gjorde han det likevel. Eit halvt år seinare sa han at han angra på at han hadde gått i gang med å skrive biografi om Einar Førde. -Ja, sa eg, - Det var jo derfor eg åtvara deg! Nei, det kunne han absolutt ikkje hugse!

Mange gonger var han kontrær, og helst han ville gå sine eigne vegar, helst ville overprøve det andre sa, fordi han trudde dei sa det av konvensjonalitet, av småborgarleg vane. Tor gjorde ting som han seinare kanskje gjerne hadde sett ugjort, men ein ting kan eg lova: I dei femtitre åra eg kjende han, opplevde eg aldri at han var vondskapsfull, hemngjerrig, småleg eller misunneleg. Han visste kva ulykke var, men ikkje kva skadefryd var. Han var eit menneske, han tok feil og gjorde feil, men han gjorde mest rett og mest godt. Derfor vil eg lyse fred over hans minne.

Tor møtte eg første gong da eg var sytten år og han var tjueni. Knut Ødegård og eg arrangerte noko vil kalla Lyrikk-stemnet i Molde, og der kom Einar Økland, Tor Obrestad, Halldis Moren Vesaas, og mange andre. Dei las eigne dikt i Molde Rådhus, og kva vi enn tenkte om det: Det var tindrande klart at det skjedde eit generasjonsskifte i norsk litteratur, og blant dei som var med der, var Tor ein av dei som storma fremst. Eg fekk ikkje særleg kontakt med han da, men da eg kom til Oslo to år seinare og sjølv hadde debutert, var han alle stader, i Forfattar-sentret, i Forfatterforeningen, i det vi kalla Fagleg Forfattar-front.

Så kom den lange perioden da mange som før hadde stått han nær, var kritiske til han. Det var ikkje mykje tvisyn i bøker som Sauda Streik, men han sette kraftige spor etter seg, i ein sjanger som ikkje hadde vore prøvd i norsk litteratur på lange tider. Det var ei bok som skapte rivningar mellom gamle venner og kjende, og mykje godt og mindre godt vart sagt. Eg minnest mest det Olav H. Hauge skreiv til meg i eit brev same hausten, med indirekte forundring over dei som dømde forfattarskapen til Tor nord og ned: Eg tykte det var ei greid bok, eg las henne med spaning.

Eg vonar eg fekk fortalt det til Tor, men eg er ikkje sikker, det var ei tid da det ikkje var mykje tid til ettertanke, da alt skulle skje på ein gong. og Tor sprang fram og tilbake mellom Grorud og Velvask på Majorstua, der han hadde proletarisert seg.

Det var så omfattande, vi rekk ikkje over det i dag, vi må samle oss for i takk for det han fekk gitt og det han fekk gjort. Kva er det som blir ståande igjen etter dette urolege, eventyrlege, mangfaldige livet når det sloknar? Eg veit ikkje, slik ingen veit kva som blir att etter oss. Eg tenker på William Shakespeares ord: Tida er ein vertshusvert,/ som gir ein gjest som fér eit flyktig handtrykk/ og dreg ein ny i hus. Ja, tida er nådelaus, og det meste blir avgjort gløymt, men for meg er det som varer lengst etter Tor, poesien hans, i det høge og det låge, solsongen under himmelen, linjer som det ikkje vil falle støv på, heller ikkje om femti eller hundre år, det er skinande reint, skinande sett, skinande levd, og så går det frå dei sanselege inntrykka over i fabelens verd, der alle blomster blomstrar på éin gong:

Som i Den hemmelege stranda i den nordiske sommaren, som han og ei ukjend kvinne vandrar inn i, Misteltein:

Blomstene av villjordbær, engkarse og lin:

blåfjør, vårveronika, natt og dag, fiolar;

soleier i eit bekkesig, dei gule stikkflammene,

frå tiriltungene, og eit gulgrønt skin av marikåpe.

Raude jonsokblomster, tuver med blodstorknebb -

På sandflata, mot den åpne fjorden, himmelvidt,

eit lyseraudt teppe med strandnellik.

Og der er engkvein, sauesvingel, dunhavre og hønsegras, marimjelle, lyng og kvite tyttebær i djupt grønt.

… Slik er den hemmelege vika, omslutta av steile berg, og slake åsar, hakkete kammar, gran og furu,

vegar til svaberg mot fjorden, av vollar og søkk,

bekken der auren står, ei klopp over ein kulp,

Og eit rassel av høge bjørker som sluker vinden,

Eika, orekrattet, ein kaprifolomkransa vegg,

sol over ein låg ås, sola beint over oss

og på ei kvit veng under ein disig himmel, sol.

Vi er her nå. Slepp handa mi! Høyr trompetane.

