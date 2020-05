Album à la dagbok

Hun har delt livet og albumet i tre. En bipolar utgivelse som aldri blir kjedelig.

Hayley Williams er kjent som vokalist og låtskriver i bandet Paramore. Nå har hun gitt ut sin første soloplate. Foto: Lindsey Byrnes

Hayley Williams: «Petals for armor» (Atlantic)

Her får vi et personlig portrett av Paramore’s frontkvinne og skildringer fra tre tiår med traume og selvransakelse.

De som forventet noe som minnet om Paramore, kommer til å bli skuffet. Vi får her se en helt ny side av Williams musikalske sjel.

Albumet ble først utgitt i tre deler. Williams kaller delene for ild, jord og vann.

Rage, is a quiet thing.

Slik begynner første låt, «Simmer». Man kan kjenne på sinnet gjennom de fem første låtene. Mye vrede og lidenskap ikledd forskjellige drakter med rocken som grunnmur.

Del to tar for seg popen. Tross et lite sjangerskifte, holder Williams på refleksjonene. Albumet oppfattes som en slags dagbok der lytteren blir en del av hennes opp- og nedturer, erfaringer og lengsler.

80-tallet får stor plass, spesielt i del tre. Her gjenfødes Williams etter noen harde tiår og serverer skamløse oppløftende 80-tallshyllester, perfekte for en dansesession foran speilet.

Beste spor: «Simmer», «Why we ever», «Pure love».