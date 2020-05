Stor på 90-tallet og sprek i dag

Varm og oppfinnsom pop fra vokalisten i Charlatans.

Bella Union Foto: Tim Burgess er ute med sitt femte soloalbum.

Tim Burgess: «I love the new sky» (Bella Union/Border)

Da The Charlatans debuterte med singlen «Indian rope» i 1990, var det i syrerockens England. Britpopen deres var preget av dette, med stemmen til Tim Burgess godt nede i miksen. 30 år senere pleier Burgess parallelt en solokarriere og er framme ved femte album. Sangene er lagd alene på en kassegitar, mens produsent Daniel O’Sullivan fra Grumbling Fur fyller ut med diverse instrumenter. På keyboard finner vi Thighpaulsandra, kjent fra Julian Cope. Til slutt har Echo Collective lagt på strykere. Albumet åpner fint med «Empathy for the Devil» og fortsetter like bra med søte «Sweetheart Mercury», i hvert fall til framdriften forsvinner. «Sweet old sorry me» smaker lekkert av Paul McCartney og Harry Nilsson, og «I got this» er velkjent britpop. «The Warhol me» kaster hemningene mot slutten, mens California-sola skinner over varmt «Only took a year» der progfløyta lurer. Elegant gjort, det meste.

Beste spor: «Empathy for the Devil», «Sweet old sorry me», «Only took a year», «Undertow».