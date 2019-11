SV-politiker vil la deg bore etter olje i Lofoten (i alle fall på spillebrettet)

Plattformene er allerede oppstilt på Ekofisk-feltet. Det var her oljeeventyret startet for 50 år siden. Dermed er det naturlig at alle spillerne i brettspillet «Offshore» begynner med en egen oljerigg her. Målet med spillet er å utvikle stadig flere felt, bore etter olje og gass og på den måten samle flest mulig seierspoeng.

Vanskelighetsgraden kan sammenlignes med andre kjente familiebrettspill som «Ticket to Ride» og «Settlers».

Gjenskaper oljehistorien

– Oljebransjen skiller seg ut ved at det både er konkurranse og samarbeid mellom selskapene. Dette er et element jeg hadde lyst til å gjenskape i spillet, forteller Thor Egil Braadland.

Han har tidligere jobbet 12 år på Stortinget som politisk rådgiver for SV. Nå i høst gir han ut brettspillet hvor spillere samarbeider om å utvikle kjente olje- og gassfelt i Norskehavet. Spillideen har han arbeidet med i fjorten år. Spillet har mange mekanikker som folk med erfaring fra oljå vil kjenne seg godt igjen i.

For å lykkes, er man avhengig av å inngå samarbeidsavtaler med medspillerne og benytte forskjellige typer teknologi for å få mest mulig igjen for boreoperasjonene. Her kan man blant annet bruke gassinjeksjon, condeep-plattformer og nordsjødykkere.

Kontroversiell utbygging

Du har mulighet til å bygge ut felt alene, men som regel lønner det seg å slå seg sammen med en av de andre rundt bordet. Slikt kan det bli engasjerende diskusjoner og forhandlinger av.

– Hvis storesøster ikke vil bygge ut Lofotoen og Vesterålen av prinsipielle årsaker, kan det fort bli litt trøbbel, sier Braadland med glimt i øyet.

Det omstridte området er nemlig tilgjengelig for oljeutvinning i spillet, til tross for Braadlands politiske tilhørighet. Muligheten er der mest som en morsom gimmick. Kjente SV-politikere som Hallgeir Langeland og Eirik Faret Sakariassen har allerede kjøpt spillet.

– De synes bare det er løje, men de er nok samtidig fornøyde med at spillet er det eneste stedet hvor det faktisk er lov å utvinne olje i Lofoten og Vesterålen, sier Braadland.

Fredrik Refvem

Utsolgt fra forlaget

Han kan melde om stor interesse for spillet, spesielt her i regionen. Nylig var 125 engasjerte brettspillere samlet til brettspilltreffet Spill-O-Rama på et hotell i Stavanger. Her ble det arrangert egen turnering i «Offshore» og mange fikk utlevert sine forhåndsbestilte eksemplarer.

– Det var til og med en nede i resepsjonen som kjøpte spillet bare fordi noen hadde gått forbi med en kopi, sier Braadland.

Førsteopplaget på 1000 eksemplarer er allerede utsolgt fra forlaget, og det diskuteres nå om det skal trykkes opp mer.

