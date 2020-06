Bob Dylan topper i åtte land

Bob Dylans nye album «Rough and Rowdy Ways» går inn på førsteplassen på albumlisten i åtte land, inkludert i Norge.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bob Dylan har grunn til å smile. Det nye albumet topper listene og får anmelderne til å lete fram de mest rosende superlativer. Foto: AP

NTB

Videre har albumet debutert på topp-ti-listene i 14 land. Topp-plasseringer har han fått i Storbritannia, Irland, Norge, Nederland, New Zealand, Tyskland, Sveits og Østerrike.

De ti nye låtene som utgjør «Rough and Rowdy Ways» er Bob Dylans første album med nye låter siden han ble den første låtskriveren til å motta Nobelprisen i litteratur (2016).

Mannen, som ifølge Sony Music, har solgt mer enn 125 millioner album på verdensbasis, har med «Rough and Rowdy Ways» levert sitt studioalbum nummer 39.

79-åringen er den eldste artisten som har hatt en listetopp i Storbritannia med et album som inneholder nytt materiale, skriver BBC. Dersom man regner med samlealbum er rekorden dog tatt av den nylig avdøde sangeren Vera Lynn som var 92 år da hun i 2009 toppet listene med en greatest hits-samling.

«Rough and Rowdy Ways» utkom 19. juni og albumet har høstet svært gode kritikker. The Guardians anmelder serverer fem av fem stjerner – og skriver at albumet er et testamente over Dylans evige storhet. Kritikeren i The Telegraph gir også full pott og skriver på sin side: «Nesten 60 år etter at vi første gang hørte fra ham, komponerer den gamle protestsangeren fortsatt ekstraordinære låter – for våre skiftende tider».