Røpte til slutt hvem han var

Wilder Woods: «Wilder Woods» (Atlantic/Warner)

Da singlene «Sure ain't» og «Someday soon» med Wilder Woods dukket opp på strømmetjenestene tidligere i år, fulgte spørsmålet om hvem han er. Stemmen var oppsiktsvekkende bra, men han skjulte ansiktet og ga ingen informasjon.

Så kom avsløringen: Wilder Woods er soloprosjektet til Bear Rinehart fra Needtobreathe, et kristenrock-band fra South Carolina. At han har sønnene Wilder og Woods var et hint.

Wilder Woods er soul, r’n’b, ballader og kjærligheten til kona Mary.

Åpningen «Light shine in» er gammel gospelblues i ny innpakning, og på «Someday soon» tar Rinehart falsetten i bruk. «Supply & demand» er sukret Motown-lyd. Han synger flott, men ti kutt er i meste laget når lydbildet er såpass polert.

Rinehart liker ikke kristenrock-stemplet, og troen hans blir en gjenstand for tolkning med den akustiske avslutningen «Religion»:

The blood on my lips

and the dirt on my face

is all the religion I got

Beste spor: «Someday soon», «Supply & demand», «Electric woman», «Hillside house».