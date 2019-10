Vinner av Nobels litteraturpris gis ut på Stavanger-forlag

I fjor ble det ikke delt ut noen litteraturpris på grunn av skandalene som herjet Svenska Akademien. Fjorårets pris ble derfor delt ut i år og går altså til 57 år gamle Tokarczuk, som får prisen for sin kreative «fortellerkunst som med encyklopedisk lyst beskriver grenseoverskridelser som livsform».

Kontroversiell

Svenska Akademien begrunner årets pris til Handke med den innflytelsen han har hatt på litteraturen og hvordan han «med stor språkkunst har utforsket periferien og menneskets konkrete erfaring».

Handke betraktes som både eksperimentell og avantgardistisk. Den østerrikske forfatteren og dramatikeren er imidlertid kontroversiell. Da Handke fikk Ibsenprisen i 2014, ble han møtt med demonstrasjoner og beskyldninger om å bagatellisere serbiske krigsforbrytelser.

Handke var selv til stede i begravelsen til Serbias tidligere leder Slobodan Milosevic, som døde i 2006 mens han sto tiltalt for krigsforbrytelser i Haag.

Lars Idar Waage

Eirik Bø i Pelikanen forlag fra Stavanger, som har gitt ut flere av Handkes bøker på norsk, tror tildelingen kan sette fyr på Handke-debatten på nytt.

– Feillest

– Vi har ingen problemer med å se at Handke er en kontroversiell figur, og han er langt fra diplomatisk når han uttaler seg, sier han til NTB.

Bø legger til at han mener Handke er blitt feillest når det gjelder utspillene om det tidligere Jugoslavia.

Selv skal Handke ha mistet mål og mæle og blitt svært rørt da han fikk vite at han hadde vunnet prisen, ifølge et medlem av Svenska Akademien.

I 2014 fnøs imidlertid Handke av Nobelprisen i litteratur overfor østerrikske medier og kalte den en «falsk kanonisering», ifølge nyhetsbyrået AFP.

Stridbar postmodernist

57 år gamle Tokarczuk blir beskrevet som en stridbar postmodernist og miljøforkjemper. Hun debuterte i 1989 og er både kritikerrost og en av de mestselgende forfatterne i sin generasjon i Polen.

På forfatterens norske forlag Gyldendal gikk jubelen i taket da tildelingen ble kjent.

– Vi er vanvittig glade og utrolig stolte. Dette er et så riktig valg. Olga Tokarczuk har de siste årene etablert seg som en av vår tids aller mest dristige og modige stemmer, sier sjefredaktør for oversatt skjønnlitteratur, Cathrine Bakke Bolin.

Britta Pedersen / DPA

Hun peker på at Tokarczuk skriver bøker som fanger vår tid og hennes store intellektuelle, stilistiske og emosjonelle register.

– Vi håper Nobelprisen vil gi litteraturen hennes all den oppmerksomhet og lesere som den fortjener, sier Bolin.

Selv sier Tokarczuk til nyhetsbyrået TT at hun er «overrasket og glad» over tildelingen.

Rive hull i historien

Tokarczuks bok «Jakobsbøkene» fra 2014 anses å være hennes mest betydelige verk. Den handler om en jødisk vekkelsesbevegelse på 1700-tallet.

– Boken skildrer et ukjent kapittel i polsk historie. Det er tett forbundet med polsk nasjonalisme og synet på vår historie, et bilde som jeg ville rive hull i, har Tokarczuk tidligere uttalt.

Selv besøker hun Norge om to uker i forbindelse med at hennes bok «Før plogen din over de dødes knokler» gis ut på norsk. Fra før har Gyldendal gitt ut «Løperne», som Tokarczuk fikk den britiske Man Booker-prisen for i fjor, som den første polske forfatteren noensinne.