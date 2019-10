Sorry, Anne Holt, dette er for svakt

1 2 3 4 5 6

Anne Holt: Furet/værbitt. 39 sider. Gyldendal.

Konspirasjonsthrillere har ofte ett stort problem: Troverdigheten.

Eller nei, spenningsromaner om hemmelige forbund og dresskledte maktbanditter trenger ikke være realistisk troverdige, men de må ha en indre logikk. Den mangler i Anne Holts nye roman, «Furet/Værbitt», og dermed faller historien fra hverandre.

Det er virkelig synd, for hennes forrige historie, «En grav for to», var en underholdende røverroman tydelig inspirert av Therese Johaugs dopingsak – med død og drap på toppen. I vårt andre møte med antihelten Selma Falck, tv-kjendis, idrettshelt og spillegal detektiv, er det gode anslag: Hennes svigersønn dør i sitt eget bryllup, og Selma må selvsagt finne ut hva som er skjedd. Rutinert hopper Anne Holt mellom tre tidsplan; vår, sommer og høst. I høst-kapitlene møter vi en forkommen og naken Selma i et øde fjellandskap, uten hukommelse og døden nær. Det funker, og vår- og sommer-kapitlene skal selvsagt forklare alt vi lurer på.

Der svikter det. Selma leter nemlig ikke bare etter en morder. Hun står overfor det hemmelige Rådet, en gruppe maktpersoner som i det skjulte jobber mot at Norge skal bli okkupert. Innen Rådet er det en fløy som mener at demokratiet vårt allerede er okkupert av falske nyheter, nett-troll og ekstremister. Dermed iverksettes Den Store Planen, og alt går selvsagt over styr.

Problemet er at vi som lesere bare må godta at Rådet har så mye makt, vi må bare godta at deres attentatfolk unngår overvåkingskameraer, vi må bare godta at de gjør hva de vil med nettet, vi må bare godta at de har ressurser og kontakter og kan styre folk som marionetter. Vi må bare godta at ingen forsøker å forklare oss hvordan.

Dette er altså ikke bare en drapssak, men et storpolitisk spill. Erna Solberg dukker opp, statsrådene hennes er og blir innblandet, forsvarstopper og banksjefer blir involvert. Vanlige folk fyker inn og ut av historien, for statsråder har også familie, som kjent. Alle disse folkene dukker opp i handlingstråder som i en ideell verden ville blitt vevd sammen til et fint teppe – men det skjer ikke her. I stedet ender det hele i en skikkelig vase.