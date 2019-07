Sjokkerende ritualer i midnattssol

Midsommar

Sjanger: Grøsser. Nasjonalitet: USA 2019. Regi og manus: Ari Aster. Skuespillere: Will Poulter, Florence Pugh, William Jackson Harper, Jack Reynor. Lengde: 2 timer 27 min. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere: 26. juli.

Vi nordmenn har jo vår 17. mai-feiring, men svenskene feirer sin midtsommer på en minst like tradisjonell måte. Maistang, blomsterkranser, sang og dans, sild og snaps er bare noen av ingrediensene som må være med i en skikkelig midsommar-fest.

Denne unike feiringen, full av symbolske ritualer, skal tre amerikanske antropologistudenter få muligheten til å oppleve, etter invitasjon fra sin svenske medstudent Pelle.

Dani er kjæresten til Christian, en av studentene. Han ønsker egentlig å gjøre det slutt med henne, men det passer liksom aldri. Og da hun blir rammet av en familietragedie, passer det enda dårligere. Dermed blir Dani med på Sverige-turen, intetanende om at hun er femte hjul på vogna.

Te i hippiekollektivet

Pelle er oppvokst i et kultaktig hippiekollektiv langt inne i skogen nord i Sverige. Studentene ankommer et frodig og idyllisk sted, fylt av hvitkledde, gjestfrie mennesker. Solen brenner hele døgnet når kollektivet gjør seg klare for en helt spesiell rituell midsommar-markering som bare inntreffer hvert 90. år. I ni dager til ende skal det feires, og med på kjøpet er teer og poser med tørket sopp som skal sette en ekstra spiss på begivenheten. Studentene er i paradis!

Mer må ikke røpes. Men selv om midnattssolen skinner hele døgnet, skal ikke den lyse og lette idyllen vare.

Ari Aster har skrevet og regissert en eventyrlig film, med en sitrende miks av uhygge og blekksvart humor. Det finnes enkelte trekk å kjenne igjen fra en av fjorårets store skrekk-snakkiser «Hereditary». Men han er også tydelig inspirert av den britiske grøsserklassikeren «The wicker man» fra 1973.

«Midsommar» kan tidvis være gjentakende, omstendig og irrelevant. Noen ting kunne vi fått vite mer om, andre mindre. Men uhyggen du kjenner kommer, gjør at ikke et sekund er kjedelig. Likevel: 2,5 time er unødvendig drøyt.

Mangelen på tradisjonell hoppe-i-stolen skrekk i mørke, gjør i utgangspunktet «Midsommar» til en bredere og mer publikumsvennlig grøsser enn sjangeren vanligvis byr på. Samtidig vil nok to-tre virkelig sjokkerende scener frastøte mange, samtidig som det blir for lite skrekk for de største grøssentusiastene.

Om menneskenaturen

Men «Midsommar» er ikke bare om skrekk og grøss. Skildringen av det dødsdømte kjærlighetsforholdet mellom Dani og Christian er sentralt. Gjenkjennelig og svært godt spilt av Florence Pugh og Will Poulter.

Filmens store alvor ligger i skildringen av den menneskelige natur. Antropologistudentene kommer jo nettopp for å se nærmere på de tradisjonsrike ritualene, forsøke å forstå dem og sette dem i en sammenheng.

Ari Aster trekker sammenhengen mye lenger enn til en fest til ære for årets lyseste dag, og viser på en uhyggelig og tankevekkende måte hvor langt menneskenaturen kan gå om man vil høre til i et fellesskap. Eller om en er overbevist om at det man gjør er godt og riktig. Da vil også følelsene rundt det du gjør endre seg.

Enda en grunn til at denne filmen virkelig er verd å se, til tross for sine små blundere.