Vakkert om en verden uten grenser

Stjernene viser vei mens han vandrer sakte av sted.

M. Ward er inspirert av historier om folkevandring og reiser. Foto: Wrenne Evans

M. Ward: «Migration stories» (Anti/Playground)

Skriv «migrasjon» i Google og trykk på bilder, og du vil se flyktninger som krysser Middelhavet og ett og annet bilde av Trump. Det er lett å tro at Matthew Ward vil ta for seg murbygging og overfylte båter når han kaller sitt tiende soloalbum for historier om folkevandring. Selv om sangene er inspirert av aviser, tv og bestefaren som forlot Mexico, styrer han likevel unna det politiske.

46-åringen fra Oregon legger isteden ut på en stillferdig nattevandring. Sailing on past space and time, lyder det i åpningen «Migration of souls» mens irske The Lost Brothers korer. Selv har Ward reist til Canada og truffet Tim Kingsbury og Richard Reed Parry fra Arcade Fire. Landskapet de skaper er mykt og drømmeaktig; en bedre verden som venter oss. Alt blir bra, som det nå heter.

Vakkert er det også når han synger den 80 år gamle cowboyballaden «Along the Santa Fe Trail» og øker tempoet i flotte «Unreal city».

Beste spor: «Heaven's nail and hammer», «Coyote Mary's Traveling Show», «Unreal city».