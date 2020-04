Mari (15) fra Bryne klar for ny finalerunde i Idol

15 år gamle Mari Eriksen Bølla fra Bryne er klar for ny Idol-sending. Hun satser på en at rockeballade skal sende henne videre fredag kveld.

– Jeg vil takke alle som har stemt på meg, hver stemme teller, og jeg setter utrolig stor pris på støtten, sier Mari Eriksen Bølla. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg er fornøyd med mine egne opptredener. Hvis jeg hele livet mitt skal tenke at jeg kunne gjort ting bedre, så blir det litt feil. Jeg synes at man skal gjøre det beste utav tiden som er tildelt, og da kan man ikke gå rundt å angre på det man har gjort i hvert fall.

Mari Eriksen Bølla liker best å synge power-sanger der hun virkelig får vist sitt fulle potensial og styrken i den kraftfulle stemmen. Hun meldte seg på Idol fordi hun ville vise hva som trengs for å bli det nye idolet i Norge, og målet er å komme så langt som mulig.

– På fredagens sending er det 80-tallsaften. Flere av deltakerne kommer til å slå til med klassikere som mange har et nært forhold til. Jeg har ikke valgt en sang med høyt tempo, men mer en rockeballade som jeg synes er veldig fin. Det gleder jeg meg veldig til, sier hun.

Hun har fått Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX, til å tørke tårer da hun fremførte Laura Daigles «Remember». Under bootcampen fikk hun dommerne til å gå helt av hengslene av begeistring.

Ny hverdag

– Deltakelsen min i Idol er og har vært veldig spennende. Det har gitt meg så mange opplevelser sammen med nye mennesker jeg har blitt gode venner med. Det har vært gøy og stått på scenen foran dommerne å synge. Noe jeg kan trekke fram som ikke er fullt så positivt er at det har vært litt stressende til tider med lite søvn. I tillegg er det veldig kjipt når noen ryker ut.

I Oslo bor hun alene i en leilighet. Hun forteller at det var skummelt de første nettene, men at hun har blitt vant til det nå. Moren hennes bor i en leilighet like i nærheten.

– Jeg har tilpasset meg den nye hverdagen. Å bo alene er noe jeg ikke er vant med til vanlig, likevel trives jeg med det fordi jeg enklere kan fokusere og slipper å bli forstyrret av de rundt meg, sier hun.