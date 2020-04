Countrylegenden John Prine er død

John Prine, den legendariske låtskriveren som hylles av Dylan og Cash, døde tirsdag etter over halvannen uke på sykehuset som følge av koronasmitte.

John Prine døde på sykehuset i Nashville etter at han for halvannen uke siden fikk covid-19-symptomer. Foto: Amy Harris / Invision / AP / NTB scanpix. Foto: Foto: Mark Humphrey / AP / NTB scanpix

Prine døde på sykehuset Vanderbilt University Medical Center i Nashville. Han ble 73 år gammel.

Familien opplyser at han døde som følge av komplikasjoner knyttet til koronaviruset, ifølge The New York Times.

Prine ble 26. mars innlagt på sykehuset etter plutselig å ha fått symptomer knyttet til covid-19. To dager senere ble han lagt i respirator, og familien opplyste at tilstanden hans var kritisk.

Ifølge Variety testet Prines kone og manager, Fiona Whelan Prine, positivt for viruset 19. mars. Siden skal paret ha vært i karantene hver for seg i hjemmet deres, før Prine ble innlagt.

Kondolerer på nett

Etter at nyheten om Prines dødsfall ble kjent, strømmer det på med kondolanser på sosiale medier. Både fra kulturverden, men også fra store medier og politikere.

– Han hadde overlevd så mye. Hans arbeid lærte meg mye om medfølelse, hensynsfull skriving og skriving som forsto at en kjærlighet forankret i det kritiske og nysgjerrige, er en kjærlighet verdt å følge. Jeg er takknemlig for at vi fikk ha ham så lenge som vi gjorde, skriver poet og kulturkritiker Hanif Abdurraqib på Twitter.

– Et geni

– Hvil i fred John Prine. Ekte vare. Stor amerikansk sanger/låtskriver som fant hjertet og humoren gjennom sang, selv i de mørkeste menneskelige historier. Geni. Et veldig stort tap, skriver den amerikanske stand-up-komikeren Marc Maron.

Den canadiske låtskriveren og sangeren Ron Sexsmith minnes Prine som en musiker som satte følelsene i sving.

– Den store John Prine er død og jeg er knust. Jeg har alltid sett på ham som en slags Mark Twain-figur. En humorist, men hovedsakelig humanist. Han kunne i det ene øyeblikket få deg til å le, mens i det neste rive ut hjertet ditt, skriver Sexsmith.

Roset av Bob Dylan

Den lavmælte, trivelige karen var en av fire låtskrivere som Johnny Cash hentet inspirasjon fra, og som Bob Dylan gjør noe så sjeldent som å rose for sin «pure Proustian existentialism». Roger Waters plasserer ham på samme nivå som Neil Young og John Lennon.

Men i over et tiår kom det ikke ny musikk fra ham – før 2018 brakte det kritikerroste og prisvinnende albumet «The Tree of Forgiveness».

I et intervju med NTB i januar avslørte Prine at fansen ikke ville måtte vente lenge på neste plate. Han fortalte da at han hadde skrevet mange nye låter, og at han snart skulle i studio.

73-åringen gjestet Oslo Konserthus 9. februar i år, og direktør Jørgen Roll karakteriserte konserten som «en høymesse, en konsert for historiebøkene».

Prine skulle egentlig vært på turné i USA, Canada og Australia nå, før han til høsten skulle innom Europa.