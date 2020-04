Leif Inge (17) deltok på en innsamlingsaksjon – ble oppdaget av verdenskjent «youtuber»

Youtube-kjendisen «Markiplier» sendte flere tusen av sine følgere rett inn på youtubekontoen til Leif Inge Johnsen fra Stavanger. Stuntet var en del av en global innsamlingsaksjon for dem som bekjemper koronaviruset.

Leif Inge Johnsen skulle bare synge noen låter for en god sak. Så ble han vist frem til en følgerskare på millioner. Bildet er fra da Johnsen skjønner at Youtube-kjendis Mark Edward Fischbach følger med på hans livestream. Foto: Skjermdump

Koronakrisen har ført til mange kreative digitale løsninger. «Youtubere», altså kjente personligheter på videodelingsplattformen Youtube, har sett at også de kan gjøre en forskjell «i disse koronatider».

Tirsdag 7. april ble «Hopefromhome»-kampanjen avholdt for første gang:

#HopefromHome var en digital innsamlingsaksjon som foregikk på flere plattformer – blant annet Youtube. Målet var å smale inn penger til organisasjoner som på ulike måter jobber med covid-19-pandemien.

Fra 50 til 11.000 visninger

Leif Inge Johnsen ville også delta på den digitale aksjonen. Hans bidrag var blant annet å synge ønskelåter til de som ville donere en slant. Han opprettet en såkalt «livestream» og markerte den med HopefromHome.

Da livestreamen startet var det 50 personer som fulgte med på Youtube-kanalen til Johnsen, «AnimaCron». Cirka én time ut i streamen fylte kommentarfeltet seg opp av folk som kommenterte «kickclub».

Leif Inge Johnsen fra Stavanger har hatt Youtube-kanalen «AnimaCron» siden 2015. Han bruker kanalen til kreative utløp og publiserer sanger, tegninger og animasjoner. Foto: Leif Inge Johnsen

– Jeg fikk panikk, sier Johnsen.

Visningene på streamen hans nådde plutselig 2000.

Så skjønte Johnsen hva som hadde skjedd:

– «Markiplier» (Youtube-navnet til Mark Edward Fischbach, jour.anm) hadde bedt sine følgere om å besøke min stream, samtidig som min stream ble vist på hans konto.

Denne type «overraskelse» kalles for «kickclubbing» i Youtube-verdenen. Et fenomen laget av Fischbach, for å løfte frem youtubere – og samtidig få inn flere donasjoner til veldedige formål.

Før dette skjedde hadde Youtube-kanalen til Johnsen rundt 200 følgere. Nå er han oppe i over 2500.

Se streamen her. «Kickclubben» kommer inn rundt 1.15:

Fikk venner på døra

«Markiplier» har 25 millioner følgere og samlet til sammen inn over 120.000 dollar til #HopefromHome-kampanjen.

At han plukket ut Johnsen til streamen sin er stort for Stavanger-gutten:

– Jeg er stor fan av ham og da jeg innså at han så streamen min, fikk jeg enda mer panikk.

Johnsen sluttet å synge da alt dette skjedde, men fikk beskjed av kommentarfeltet og «Markiplier» om at han måtte fortsette.

– Tankene var over alt, men jeg prøvde så godt jeg kunne. Etterpå kom et par venner på døra mi og gratulerte meg. De hadde også fått panikk da de skjønte hva som skjedde.

Til sammen samlet #HopefromHome-kampanjen inn 1,7 millioner dollar til tre forskjellige organisasjoner.