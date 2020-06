Emilie (27) tok inspirasjon frå korona til si nye framsyning

Då Emilie Hetland sat i karantene, begynte ho å skrive. Det resulterte i framsyninga «Da var alt i orden».

Emilie Hetland og Karl Vidar Lende er klare for framsyninga «Da var alt i orden». Foto: Kristoffer Nesse Gjøsund

Marie Håland Journalist

– Det verka det som at heile Norge sat i karantene. Då begynte eg å skrive som ein direkte respons til karantenetida og det som føregjekk. Men det skjedde så mykje nytt kvar dag, så då måtte eg begynne på nytt fleire gonger. I begynninga av mai, då ting opna seg, tenkte eg «Åja, okei då var vel alt i orden». Og då vart det tittelen.

Stavangerjenta var i London då koronaen braut ut, men kom seg fort heim. Her fekk ho noko å gjere medan resten av kulturverda stod fast.

Eit møte etter pandemien

19. − 21. juni kan publikum sjå den digitale strøymeframsyninga «Da var alt i orden» på Facebook. I tillegg til å ha skrive manuset skal også Hetland spele den eine rolla, medan Karl Vidar Lende frå Bergen speler den andre. Stykket handlar om to vener som etter ei lang tid møtest igjen etter pandemien.

– Det handlar mykje om kva dei har gjort dei siste månadene, men det går også djupare enn det. Det er ei større historie mellom dei to som dannar eit bakteppe, seier Hetland.

Det vil vere dramatikk, men med noko humor i dialogen. Ho forklarer at ideen kom av at mange har hatt meir kontakt med kvarandre under koronatida enn dei eigentleg pleier. Derfor blei det inga isolasjonsskildring frå pandemien.

Hollywood i Hillevåg

Korona har sett ein stopp for fleire prosjekt, men ho klagar ikkje.

– Det eg skulle gjere i år er ikkje nokon krise, det er ingen prosjekt som døyr. Det har ikkje vore synd på meg. Eg har vore heime og hatt det fint.

Eigentleg skulle Hetland ha vore i Los Angeles i mai, men heller ikkje det klagar ho over.

– Den siste tida har eg hatt base i Hillevåg, og eg har oppdaga mange kjekke ting i Hillevåg som eg ikkje visste om. På mange måtar føler eg at Hillevåg er det nye Hollywood, ler ho og legg til:

– Det har vore utruleg gjevande å kunne vere her, bruke situasjonen til noko, og vere inspirert.

Ho har fått støtte frå kommunen og fylkeskommunen til prosjektet, og jobbar med å få resten av finansierina på plass. Nyleg fekk ho også støtte frå Filmkraft til ein film ho gleder seg til å lage.

– Det handlar om eit irsk par i den norske fjellheimen som møter utfordringar både i kjærleiken og naturen. Me håper å filme den i august, viss vår irske skodespelar klarer å kome seg hit.

Teaterets premiss

Hetland og Lende er klare for å spele inn «Da var alt i orden» i ein tagning som strøymes 19. juni kl. 19.00. Framsyninga vil så liggje ute på Facebook ut søndag 21. juni.

– Kvifor vil de ikkje den skal vere tilgjengeleg lenger enn det?

– Det er ein digital teaterframsyning og då måtte me tenkje på kva slags av teateret sine premissar me ville ha med. Det at det oppstår ei bestemt tid og går vekk etter kvart er jo essensen i teater. Du må få det med deg når det skjer.

Ho både gleder seg og gruer seg til å vise fram arbeidet.

– Akkurat like mykje. Men eg er veldig spent. Så får me sjå om det treffer ei nerve hos folk.