Mye krutt, lite innhold

Angel Has Fallen

Sjanger: Action. Skuespillere: Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Lance Reddick, Jada Pinkett Smith. Regi: Ric Roman Waugh. USA. Lengde: 2 t. Aldersgrense: 15 år.

1 2 3 4 5 6

«Olympys has fallen» (2013) og «London has fallen» (2016) var nesten befriende gammeldagse i actionfilmsammenheng. Her fikk vi se en tøffing (Gerard Butler) som omtrent egenhendig reddet verden, i scenarier hvor USA representerer de gode som stadig blir angrepet av moralsk forkvaklede regimer og enkeltpersoner.

Årets film er på ingen måte noe unntak. Denne gang er det selveste redningsmannen Mike Banning (Butler), presidentens reddende engel, som har falt ned fra sin pidestall. Etter å ha vært en av to overlevende etter et spektakulært attentat som utslettet imponerende mange secret service-agenter, blir han beskyldt for å stå bak det hele. Sykt mistenkelig med sånne typer som bare overlever, vet dere. Heldigvis er det ganske lett å rømme fra verdens best bevoktede fangetransport hvis man er verdens tøffeste spesialagent, og essene simpelthen drysser ut av ermene til Banning.

Et av dem er en bortkommen far (Nick Nolte) som plutselig skrives inn i historien. Dette bekjentskapet byr på noen av de festligste eksplosjonsscenene i filmen (det er ganske mange totalt), men også på noen av de kleineste livsvisdom-øyeblikkene. Det er generelt en uting at filmer i tullballaction-segmentet skal prøve å være sentimentale og snakke om myke verdier. Men ok. Du vet hva du får her, og Butler er som vanlig ypperlig i denne typen roller.

Hvis du trenger å skru av hjernen etter en lang dag, er dette finfin underholdning. En slags b-film med a-film-budsjett, kan man si. Det er dumt og tåpelig på de aller fleste måter, men likevel ganske stilig skrudd sammen.