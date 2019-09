En usedvanlig vakker plate

1 2 3 4 5 6

Randi Tytingvåg trio: «The light you need exists» (Kirkelig Kulturverksted)

Etter å ha studert jazz i London, var det denne sjangeren som gjorde henne kjent da hun returnerte til Stavanger. Hun fikk raskt et navn i både inn- og utland, før hun så gradvis beveget seg inn i country og folk.

Med strengespillerne Dag Sindre Vagle og Erlend E. Aasland befinner Randi Tytingvåg trio seg innenfor det de velger å kalle norwegicana, americana med norsk preg.

Likevel ikke mer enn norsk at tekstene er på engelsk. Dette må ha vært en utfordring når jærpoeten Helge Torvund ble involvert. Samarbeidet startet etter at hun så et av hans dikt på Facebook:

Lyset

du treng

finst

Tytingvåg tok kontakt, og Torvund foreslo at hun kunne lage en sang av det. Da det viste seg at diktet først var skrevet på engelsk i forbindelse med en fyrutstilling i 2008, ble veien kort for Tytingvåg som helst skriver på engelsk.

I samarbeid skrev de tekster nok til å fylle en hel plate, mens Tytingvåg tar seg av melodiene alene.

Platetittelen ga seg selv: «The light you need exists». Hun ser på sangen som en hyllest til håpet:

When another day of trouble is coming up the hill

And something in your mind still resists

I just hope that you always will remember this:

The light you need exists

Johannes Worsøe Berg

Platen er innspilt i Kulturkirken Jakob i Oslo med Erik Hillestad som produsent. Der har de også med seg felespiller Nils Økland, orgeltråkker Sigjørn Apeland og gitarist Knut Reiersrud.

Dessuten synger Rita Eriksen duett på «Hovering green», en vakker sang om det sommeren bringer med seg. Som så mange gode tekster kan den også tolkes i en videre forstand; et løfte om lyset som venter mens vi kaver rundt i mørket.

Hun åpner albumet med «Dance»:

Dance with your heart

And your body will follow

Everything else is

Useless and hollow

Vi snakker om en sakte dans med lette føtter. Lys, håp og kjærlighet siver inn. Et felespill som vil varme Leonard Cohen der han måtte befinne seg.

«You gotta get out» handler om å komme seg ut av mørket før det er for sent. Fin koring, og på «Under a tall tree» trår Vagle til som duettpartner. En mektig sang, enten du tolker den som en hyllest til naturen eller til høyere makter.

I «Look up» stikker jazzsangeren hodet fram, men kompet og melodien holder det innenfor rammene av americana.

«Heliotropic» handler om å lene seg mot lyset, en sang der harmoniene egentlig tigger om å tas et steg lenger.

«Misery loves bad company» bryter med resten, i og med at Tytingvåg på denne forsøker å fortelle en konkret historie. Ikke min favoritt, men i det minste et forsøk på å gjøre noe annerledes.

«What will kiss your second thought?» lyder som sang sunget like lenge som menneskeheten har eksistert. Tidløst vakkert om å skimte et håp i det håpløse.

Teksten i «Butterfly» høres ut som et farvel til en som døde altfor tidlig:

You knew that it was time

So you stayed in your cocoon

No one really understood

That it would happen quite so soon

«Back in love» er en vakker avslutning. The Band kunne fint spilt denne i sin storhetstid, selv om de ville lagd den streitere. Randi Tytingvåg vrir og vender litt på det, mer i Joni Mitchell-tradisjonen.

En på alle måter sterk plate.

Beste spor: «Under a tall tree», «Hovering Green», «The light you need exists», «What will kiss your second thought?».