Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle er gjest i ukens Aftenbla-bla. Han snakker blant annet om hvordan han ser på VG-saken om Trond Giskes dansing. Helle forteller også om erfaringene fra Dagbladets granskning etter Tønne-saken, og om tilliten til mediene.

– Jeg er stolt av å jobbe med «main stream media». De siste årene har vi sett at folk kommer tilbake til de etablerte mediene. De ser at troverdigheten til for eksempel sosiale medier som nyhetkilde faller, sier han.

Vi snakker også om Mediemeldingen som er lagt fram. Løser den noen av utfordringene til lokalavisene, tv-stasjonene og de kommersielle medieselskapene? Finnes Stavanger Aftenblad om 10 år, og hvordan ser avisen i så fall ut? Hvor mange journalister kan teknologien erstatte?

