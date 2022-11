Atle Antonsen trekker seg fra «Kongen befaler»

Programleder Atle Antonsen trekker seg fra den kommende sesongen av TV-programmet «Kongen befaler», opplyser Discovery til NRK.

NTB

En ferdiginnspilt julespesial vil heller ikke sendes som planlagt, ifølge kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery til NRK.

– Atle har vært åpen med oss og offentligheten om at han ønsker å ta nødvendige runder med seg selv. Vi er enige om at det ikke er riktig at han samtidig er på jobb for oss, og at jobben med å finne ny programleder for vårens sesong av «Kongen befaler» nå blir begynt på, opplyser hun videre.

Hun legger til at Antonsen fremdeles vil være å se på Discoverys kanaler i tiden fremover gjennom roller han tidligere har spilt.