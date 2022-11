Hjerte, smerte og komla med le dott i

Stavanger har fått en veldig fint fransk orkester som nå utvider repertoaret med komla og «Tore Tang».

Fint Fransk Orkester er en gjeng stavangermusikere som har forelsket seg i det franske.

Leif Tore Lindø Journalist

Fint Fransk Orkester: «Tournée Générale»

I mars 2020, en uke før pandemien stengte Norge, ga Fint Fransk Orkester ut sin første plate «Grand Cru». Den var veldig, veldig fin, og ble mitt lydspor inn i nedstengningen, sammen med Thomas Dybdahls «Fever» (ja da, ironien er helt perfekt).

Fint Fransk Orkester er en stavangergjeng som er så gjennomført franske at enkelte franskmenn kan bli forlegne. Vokalist Jolie Eva (Eva Bjerga Haugen) og hennes mannskap går løs på det franske med stil og eleganse, de viser virtuositet og går ikke av veien for en liten dose humor. Chansons, cabaret, strengeøvelser, franske viser, bossa og kontinental blues: Her er sånne ting veldig godt tenkt, prosessert og servert, akkurat som i runde en. Trekkspill, kontrabass, gitar, mandolin, blås, litt plystring, veldig godt humør og en håndfull sanger som er virkelig gode.

Er det litt løye når de spiller «Tore Tang», eller «Jean-François», med lett tango-sving? Ja, det er jo det, selv om innspillingen ikke er blant de beste sporene på albumet. Humøret er uansett en viktig ingrediens. Lydopptaket av tiraden mot kunstnerne som har « ... klart å kjøre sugerøret ned i lommebøkene på folk flest» åpner «Les trois femmes bleus» er fornøyelig, og det er sangen også.

Det er en nytelse å høre Eva Bjerga Haugen synge seg gjennom det franske bakverket i hyllene på bakeriet i «Ma boulangerie à moi». Sangen «Kumle» er, ja, nettopp, en slags souljazz-ode til komlå, selvsagt på fransk. Åpningen, «La java de Stavanger», er et lekkert stykke myk musikk, også for oss som knapt kan ett ord fransk. Dominique Brackeva samsynger flott. Brackeva har litt rufs og rasp, Bjerga Haugen står for den subtile fløyelen. Samme øvelsen gjør hun til perfeksjon når hun slentrer seg nydelig gjennom Serge Gainsbourgs «La javanaise».

Det er mye fint her for de frankofile. Gode musikere, solide sanger og et gjennomført konsept. De var nok enda et lite hakk skarpere på sitt første album, men om du får lyst til å gå på konsert med denne banden? Oui, absolument.

Beste spor: «La java de Stavanger», «Ma boulangerie à moi», «La javanaise»