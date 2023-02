Flyet

DRØSET: Klar for take off? Nei.

Det sprakte i høgtalaren. Ein tynn, nasal kapteinenstemme dukka opp. Det hadde oppstått eit sikkerheitsproblem.

Kvelden før hadde flyet han eigentleg skulle reist heim med prøvd å landa i Bergen. Først éin gong. Så ein gong til. Men vinden var så sterk at det hadde vore uråd å få flykroppen ned på landingsstripa på forsvarleg vis. Til slutt måtte flyet gjera vendereis til Stavanger for ikkje å sleppa opp for drivstoff.

Sikkerheita kom først. Ein kunne ikkje risikera å ramla ned fordi bensintanken var tom. Ein kunne ikkje risikera å landa på tvers.

Det andre flyet som kunne teke han sørover den kvelden, var ein Widerøe-maskin. Sånne fly som var mindre enn SAS-maskinen han eigentleg skulle vore på, men som var kjent for å kunna fly og landa nesten kor som helst. Under kva forhold som helst. Mot alle odds. På åtte meter lange flystriper i Nord-Norge i orkan. I mørketida.

Akkurat det flyet såg han aldri noko til. Han fann aldri ut om det verken kom eller gjekk.

I staden blei han innkvartert på eit flyplasshotell over natta, i håp om at den sterke vinden ville gi seg og det blei forsvarleg for fly igjen.

Nå var det morgonen igjen, og det hadde altså oppstått eit sikkerheitsproblem på det nye Widerøe-flyet. Han var glad for at dei tok sikkerheita på alvor og ordna opp i problema før dei var i lufta og det var for seint.

Det var noko med vekta som var feil. Dei var for lette bak i den tunge flykroppen.

Sjølv sat han på siste rad og følte at han gjorde ein kjempeinnsats som ballast bakarst. Kva måtte skje for at det skulle bli trygt å fly? Måtte dei gå ut? Fylla på? Måtte det inn mekanikarar og reparasjonar? Måtte dei venta fleire nye timar?

Kapteinen sa noko om at det måtte flyttast på vekt. At det kanskje ikkje var så populært, men nødvendig. Sikkerheit først.

Det blei romstert litt fremst i kabinen blant flyvertane. To karar på første rad reiste seg opp, gjekk bakover til 10. rad. Sette seg ned.

Og plutseleg var problemet løyst. To kroppar frå 1. til 10. rad, og alt var i orden? Han var skeptisk.

Dei tok av.