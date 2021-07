Mesterlig utført

En flott plate, som lett kan bli hans siste.

David Crosby var med på starte både The Byrds og Crosby, Stills & Nash. Dette er hans åttende soloalbum. Foto: Anna Webber

Geir Flatøe Journalist

David Crosby: «For free» (Three Blind Mice/BMG)

14. august fyller David Crosby 80 år og kan også feire at han har kommet med et flott soloalbum. Det er slett ikke første gang han overrasker oss, men med tanke på rus-historikken, hjertetrøbbel, diabetes og ny lever er det imponerende at han i det hele tatt henger sammen.

Det er han selvsagt klar over: I’m standing on the porch, like it’s the edge of a cliff. Beyond the grass and gravel, lies a certain abyss, synger han i avslutningen «I won’t stay for long». En rørende sang, skrevet sammen med sønnen James Raymond.

Åpningen «River rise» med Michael McDonald er en kontrast, en lys hyllest til hjemlige California.

Donald Fagen fra Steely Dan gir fønky «Rodriguez for a night» et løft, mens Sarah Jarosz er med på tittelkuttet «For free», en Joni Mitchell-sang fra 1970. Tolkningen er like nydelig som den er enkel.

En rekke artister har vendt tilbake California-lyden fra denne tiden, men Crosby var med på å skape på den. En mester.

Beste spor: «River rise», «For free», «I won’t stay for long».