Grannesfotograf med bokprosjekt om norske nærbutikker

Fotograf Marthe Thu fra Grannes legger til høsten ut på reise for å vise hvor viktige distriktsbutikkene er.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Myken handel er en av distriktsbutikkene som skal inkluderes i bokprosjektet. Følg veien til bok på Instagram-kontoen: @dinnaerbutikk. Foto: Marthe Thu

Nærbutikkprosjektet

Det var 2020. Marthe Thu og Maren Saedi hadde satt av to og en halv måned til å reise rundt til 30 norske distriktsbutikker med støtte fra Merkur, et rådgivende organ for distriktsbutikker, i ryggen. Planen var å lansere boken i anledning Merkurs 25 års jubileum. Så kom pandemien, og bokprosjektet ble utsatt på ubestemt tid.

– Det var ikke forsvarlig å reise landet rundt, forteller Thu.

Fakta Merkurprogrammet Merkur et utviklings- og kompetanseprogram for de minste dagligvarebutikkene i distriktene rundt om i Norge. Målet til Merkur er å sikre distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet og tilleggstjenester som øker omsettingen. Les mer

Lokalt håndverk å få kjøpt på Myken handel på Helgeland. Foto: Marthe Thu

Opptatt av de gode historiene

Målet med bokprosjektet er å formidle historiene bak disse kuriøse småbutikkene.

– Vi vil vise et mangfold av butikker, alt imellom tradisjonelle bautaer som har vært der lenge og nærbutikker som gjerne har fått et løft med unge håpefulle eiere, sier Thu.

Hun kan fortelle at under ventetiden har prosjektet blitt nedskalert litt i omfang:

– Vi har gjort et håndplukket utvalg sammen med Merkur av medlemsbutikkene deres. Både gamle landhandler og uavhengige jokerbutikker skal dokumenteres.

Hvor kommer motivasjonen til dette bokprosjektet fra?

– Det startet med at min gode venn, Maren Saedi, i 2018 flyttet til Myken og begynte å arbeide i butikken der. Hun fikk unikt innblikk i hvordan det er å drive butikk på et lite sted.

Thu besøkte Saedi på Myken i Nordland opptil flere ganger, og venninnene innså fort viktigheten av nærbutikker:

– Butikken der hadde kun åpent to timer til dagen. I løpet av dette tidsrommet møttes alle 12 innbyggerne på øya og drakk kaffe, stekte seg en vaffel, og oppdaterte hverandre på hverdagens hendelser. Vi innså hvor mye større betydning butikken hadde for folk på øya, enn butikken har for folk der hjemme. Så begynte vi å tenke over hvor mange slike viktige butikker det må finnes her i landet.

Dette ble startskuddet for bokprosjektet Din Nærbutikk.

– Det skal bli kjekt å komme i gang, forteller Thu.

Fotografen Marthe Thu fra Grannes på Sola er i gang med et bokprosjekt om nærbutikker sammen med venninnen Maren Saedi. Foto: Mathias Teigland

På utsiden av komfortsonen

Marthe Thu fremstår ikke fremmed for å prøve noe nytt.

– Det er viktig å trå litt utenfor komfortsonen, sier Thu til Aftenbladet når hun sier ja til intervju.

Denne innstillingen kan være deler av forklaringen på at den 26 år gamle fotografen allerede har bygget seg opp en karriere som ikke lar seg oppsummere kortfattet.

Byas har tidligere fortalt hvordan alt startet med et pingvinkamera. Siden den gang har Thu jobbet i fotobutikk for både billig film og god erfaring, gått to år på den prestisjetunge Oslo Fotokunstskole, samarbeidet med store norske motemerker som Holzweiler og FWSS, og blitt innleid til Italia for ta bryllupsbilder. Men alt startet på Vågen videregående, ifølge Marthe Thu selv.

Bilde skutt for Holzweiler. Foto: Marthe Thu

Begynnelsen på Vågen

– På medier og kommunikasjonslinja oppdaget jeg at foto var noe jeg trivdes veldig godt med, og mestret, forteller Marthe Thu.

Besteforeldrenes gamle Konica C35 kamera ble fort til Marthes odel og eie. De første fotooppdragene kom med store familiehendelser.

– Jeg hadde flere søskenbarn som kom til verden på den tiden, og både tanter og onkler som skulle gifte seg. Så begynte etterspørselen om fotooppdrag fra venner, og senere venners venner.

Fotografen forteller at bryllup er det mest slitsomme hun gjør, men også det mest givende.

– Jeg elsker å være flue på veggen, og fange ting som skjer naturlig. En gang ble jeg booket for å ta bryllupsbilder i Italia. Tenk å få ferie i tillegg til jobb!

Thu har også en egen bryllupskonto på Instagram, @bryllupsthu.

Det idylliske fiskeværet Selvær er en gjenganger blant Thus motiv. Foto: Marthe Thu

Forkjærlighet for håndverket

Etter Vågen videregående ble veien kort fra Sandnes til Drammen, for to av Marthes lærere inspirerte henne til å søke fotolinje på folkehøgskole:

– Jeg hadde aldri tenkt meg på folkehøgskole. Men Danvik har vært avgjørende, man kan si at karrieren min startet her.

Deretter ventet to år på den prestisjetunge Oslo Fotokunstskole, en tid hun selv beskriver med entusiasme:

– Alle timene i mørkerommet var det beste. Selve arbeidet med å forstørre negativer, å bli kjent med selve håndverket og prosessen var veldig gøy. Vi lærte kunsthistorie, og hver onsdag holdt ulike kunstnere og fotografer foredrag for oss. Det var sykt inspirerende.

Det var etter et slikt foredrag hun fikk jobb hos fotokunstneren Dag Alveng.

Tørkesnor på Selvær. Se flere av Thus bilder på Instagramkontoen hennes, @marthethu. Foto: Marthe Thu

Assistentjobb hos verdenskjent fotograf

Alveng er ansett som en av dem som brakte oppmerksomhet rundt kunstfotografiet i Norge.

– Han er jo kjent for å ha introdusert svart hvitt foto som kunst i Norge på nittitallet. Når han nevnte at han trengte assistent, tenkte jeg at dette var en sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg, jeg måtte gå opp til han. Det er jeg veldig glad for at jeg turte nå.

Kameraet Alveng arbeider med er sjeldent, et 8x10» analogt storformatkamera.

– Her fikk jeg videreutvikle det jeg elsket med fotokunstskolen: å jobbe i mørkerom. Alveng er jo en av to i verden som driver med å lage så store bilder i mørkerom, et negativ er nærmest på størrelse med et A4-ark. Her fikk jeg unik erfaring, forteller Thu.

I assistentjobben ble hun rett under et år, før hun begynte hos Oslo Foto.

– Jobben hos Oslo Foto skapte trygge rammer så tidlig i frilanstilværelsen, forteller Thu, og trekker frem erfaringen, kontakten med andre fotografer, og innkjøpspris på film som uvurderlige goder.

Så begynte de egne oppdragene å tikke inn i så stor grad at Thu tok det siste steget: siden 2018 har hun vært 100 prosent frilansfotograf.

Hageflekk i Selvær. Foto: Marthe Thu

Senja i nattemørket i April. Foto: Marthe Thu

Alt fra hjemmesykepleien til Orderud

Livet som frilanser har bydd på litt av hvert for Marthe Thu. Nærbutikker er nemlig ikke det eneste motivet på fotografens kamerarull. På oppdrag for Natt & Dag har hun vært hjemme hos Veronica Orderud, kvinnen som ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til trippeldrap. Venstres Trine Skei Grande og en toppløs Sophie Elise er også navn på merittlista.

– Jeg møter så mye ulike folk som jeg vanligvis ikke ville fått muligheten til å treffe, og sitter igjen med stor takknemlighet over at dette er jobben min, forteller en ydmyk Thu.

Hun fortsetter:

– I møte med profilerte personer har det vært kult å lære om meg selv at jeg kan håndtere de situasjonene – at jeg kan ta det som en jobb og behandle de som vanlige folk.

Koronaåret har bydd på mye uforutsigbarhet, også for Thu:

– Bare noen dager etter tolvte mars i fjor pakket jeg og Maren bilen og kjørte nordover. Vi endte med å dra til venner på Hamarøy, deretter ble det Selvær – Maren skulle jo jobbe i butikk, og jeg var så heldig at jeg kunne bli med. Men jeg hadde jo ingen jobb, alle prosjektene som var planlagt ble avlyst, forteller Thu.

Det endte med at hun etter hvert begynte i hjemmesykepleien på Husøy:

– Jeg fikk jobb på aldershjemmet på Husøy. Jeg har ingen erfaring innenfor helse fra før, men innblikket var veldig verdifullt.

Fjelltur opp Husfjell i Senja byr på vill utsikt, tipser Thu til norgesferierende. Foto: Marthe Thu

Bokprosjekt til høsten, men først festival

Fremover venter altså bokprosjektet for venninnene. Men først er det festival.

– Alt startet med at jeg og Maren var på vandretur i fjor, og kikket på et nedlagt fiskemottak på Selvær og tenkte: her hadde det vært magisk å ha festival.

Det er Maren Saedi som er arrangør for festivalen Velvær på Selvær, og den går av stabelen allerede 29. juli. Thu hjelper litt til. De har kapasitet til 100 besøkende, og når Aftenbladet snakker med Thu er det kun 10 billetter igjen.

– Det er helt fantastisk at det har blitt solgt så mange pass. Og det kommer veldig mange utenfra, sier en begeistret Thu.

Deretter starter turen til distriktsbutikkene i høst. Den nye boklanseringen blir høsten 2022, for da skal konferansen for Merkurs jubileum stå.

– Vi gleder oss veldig, forteller Thu.

Festivalen Velvær på Selvær går av stabelen 29 juli. Arrangør Maren Saedi og medhjelper Marthe Thu venter 100 besøkende. Foto: Marthe Thu

Tips til norgesferien

Når man først har en fotograf for hånden er det lurt å utnytte seg av det trente øyet.

Her er Marthe Thus tips til idylliske steder å dra for norgesferierende:

Kvaløya: I Ersfjordbotn, Brensholmen og Sommarøy er det utallige fjellturer. De to førstnevnte har klatremuligheter! Besøk Grøtfjord, Tromvik og Rekvik.

Senja: Tur opp Husfjell på Skaland, her er det vill utsikt. Kråkeslottet på Bøvær, Ersfjordstranda, Gryllefjord (eneste bygda på Senja med pub), Ånderdalen nasjonalpark.

Hamarøy: Tranøy fyr med utsikt til Lofotveggen, her finnes overnatting, god mat og ulike arrangementer og aktiviteter. Hamsunsenteret på Presteid, her serveres det også nydelig kortreist mat.

Helgelandskysten: Kjøp ukepass, det gjelder for hurtigbåt og buss, for å hoppe fra øy til øy og oppleve regionen. Av fjellturer er Rødøyløva og Lovundfjellet nydelige. Trænstaven på Sanna er også helt nydelig, men krever sikring med tau og enkel klatring. Myken, Selvær og Sanna er favorittøyer.

Rogaland: Opplev alle Jærstrendene. Orrestranda er min favoritt.

Husfjell på Senja. Foto: Marthe Thu