Besnærende dansevanvidd

Climax

Sjanger: Drama. Nasjonalitet: USA/Belgia/Frankrike 2018. Regi og manus: Gaspar Noé. Skuespillere: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub m.fl. Lengde: 1 time 35 min. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere: 8. februar.

1 2 3 4 5 6

Et eklektisk knippe unge dansere fra alle kjønn, hudfarger, fasonger og samfunnslag, er samlet til trening på en nedlagt kostskole i ødemarken.

Etterpå er det fest. Danserne samler seg i klikker, snakker om sex og drikker sangria fra en punsjbolle. Men noen har puttet LSD i punsjen. Dermed utarter festen til et helvetes mareritt for noen, og et paradisisk klimaks for andre. Visstnok basert på en virkelig hendelse i Frankrike på midten av 90-tallet.

Another World Entertainment

Få har med filmene sine tråkket på så mange ømme tær som den kontroversielle, fransk-argentinske filmskaperen Gaspar Noé. «Irreversible» (2002) hadde en 12 minutter lang voldtektsscene, «Love» (2015) var nærmest hardporno.

«Climax» er også et grenseoverskridende stykke filmkunst på sin måte, men langt fra like kontroversiell og eksplisitt som de to forgjengerne.

Spektakulære dansescener

Blant danserne er bare Sofia Boutella profesjonell skuespiller. Dansescenene og den sexy, suggererende musikken er bare spektakulære. Og selv om vi ikke kommer så tett på det folksomme persongalleriet, er det nok av fascinerende typer til å holde på interessen helt i mål.

Som vanlig har Noé laget en helt annerledes film enn sin forrige. Men yndlingstemaene sex, dop og død gjelder ennå. Også den personlige signaturen i bruk av farge, lys, rulletekst og svært så kreative, lange tagninger.

Styggvakker stemning

Fra første scene, der en blodig kvinne er filmet direkte ovenfra mens hun vakler rundt i nysnø, tar kameraet berusende vendinger og bidrar sterkt til den styggvakre, suggererende stemningen.

Flue på veggen-synsvinkelen holder seg gjennom hele filmen. Vi tar ikke del i LSD-rusens virkninger, bare konsekvensene av den. Noe som bare forsterker den frastøtende, skremmende og uforutsigbare vendingen historien tar.