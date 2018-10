Grotesk-vakker kjærlighetshistorie

Grensen

Originaltittel: Gräns. Sjanger: Drama/fantasy. Nasjonalitet: Sverige 2018. Regi: Ali Abbasi. Manus: Ali Abbasi og Isabella Eklöf. Basert på John Ajvide Lindquists novelle. Skuespillere: Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom. Lengde: 1 time 41 min. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere: 19. oktober.

John Ajvide Lindquist, altså. Den svenske skrekkforfatteren bak romaner som «La den rette komme inn» og «Håndtering av udøde» er en mester i å skildre menneskelig utenforskap og annerledeshet gjennom sin miks av grøss, fantasy og sosialrealisme. Før har han gjort det med vampyrer og zombier. I «Gräns» gjør han det samme med vesener fra nordisk folklore.

Denne sensasjonelt originale filmen oser av Lindquists fantasifulle ånd. I tillegg til utrolige skuespillerprestasjoner og ekstraordinær maskering, er det nettopp Lindquists fascinerende karakterer som gjør filmen så besnærende.

Brusende begjær

Tollinspektøren Tina har kanskje et snodig og litt skremmende utseende, men ingen andre greier å lukte seg fram til smuglere slik hun gjør. Så god er hun, at hun også blir bedt om å bistå politiet i flere vanskelige saker. Så kommer Vore gjennom tollen med en merkelig last. Vore likner henne selv, og både luktesans og følelser kommer i ulage hos Tina. For første gang bruser begjærets blod gjennom henne.

De to innleder et intenst og lekent forhold. Gradvis Tina at hun og Vore er like, men en «rase» for seg selv. Og at livet hennes hittil er basert på en løgn. Mens Tina helst vil gli inn hos menneskene, ønsker Vore å være seg selv helt ut og i tillegg hevne seg på dem som har forsøkt å temme ham. Kan de da leve sammen?

Uforutsigbar uhygge

Visuelt er «Grensen» både sær og helt ekstraordinær, ofte langt over grensen til det groteske. Teknisk briljant, men det er fantasiverdenen som imponerer mest. Og om den ikke akkurat kan karakteriseres som en skrekkfilm, tar «Grensen» nok uhyggelige og uforutsigbare vendinger til at du aldri får slappet helt av.

«Grensen» vant Un Certain Regard under Cannes-festivalen i år, og også juryprisen på Filmfestivalen i Haugesund. Der er også Sveriges Oscar-kandidat.