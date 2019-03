Hans Abrahamsen i helfigur

1 2 3 4 5 6

Hans Abrahamsen: Nacht und Trompeten; Left, alone. Carl Nielsen/arr. Abrahamsen: Commotio. Debussy/arr. Abrahamsen: Childern’s corner. Tamara Stefanovich, klaver; SSO, dir.: Christian Eggen

Mange har i de siste 30-40 år arrangert, orkestrert eller gjenkomponert tidligere komponisters verker. For bare å nevne noen få: Dieter Schnebel, Hans Zender, Jörg Widmann. Hos disse, og jeg tror det samme gjelder for Hans Abrahamsen, dreier det seg om å bemektige seg musikkens «tapte tid», for ikke å forfalle til den eller late som om den ikke eksisterer. Den dårlige postmodernisme i musikken gjorde det første; den endimensjonale modernisme hadde hang til det siste.

Erindringsspor

Nacht und Trompeten (1981) er ikke noe gjenkomponert verk, men vi hører enkelte allusjoner til tidligere musikk, nærmest som erindringsspor. Verket ble uroppført av Berlinerfilharmonikerne i 1982 og vitner om Abrahamsens kresne smak; her er ingenting overflødig, uten at det dermed er formalistisk. Verkets tittel gir assosiasjoner til tysk romantikk og ekspresjonisme. Her er både mørke og lys, utbrudd og lengsel. Verket har lag på lag av klangflater, men samtidig må vi høre horisontalt, følge linjer som blir gjennombrutt av fragmenter og reminisenser. Mange ganger er overflaten speilblank, mens det ulmer i dybden. Orkesteret under Christian Eggens sikre ledelse ga en forbilledlig tolkning av det komplekse stykket.

Carl Nielsens Commotio for orgel, komponert det året han døde (1931), fremtrer i Abrahamsens transskripsjon (2012) som et virkelig gjenkomponert verk. Commotio kan bety både bevegelse, sinnsbevegelse og affekt, og alle disse aspekter var tilstede i den utsøkte orkestrering av verket. I SSOs fine fremføring kunne vi høre hvordan Abrahamsen tilføyer de umiskjennelige Carl Nielsen-klangene nye spektre av farger.

En enda mer finstilt instrumentering kunne Abrahamsen legge for dagen i sin orkestrering av Debussys Children’s Corner (2011). Flere av satsene her klang rett og slett mye vakrere enn originalen (for klaver). Orkesteret famlet litt helt i begynnelsen, men var ellers på høyde med den presisjon som de seks satsene krever.

For venstre hånd

Klaverkonserten Left, alone (fra 2015) er for venstre hånd og tittelen er selvfølgelig tvetydig, eller flertydig. Med Tamara Stefanovich ved flygelet fikk vi en demonstrasjon av hvordan tid formes i musikken, i spennet mellom det ekstremt hurtige og det ekstremt langsomme. Siste sats i det todelte verket har overskriften «In a tempo from another time». En annen tid, det er musikkens egen tid, en annen enn klokketiden.

På lørdag, i Kunsthall Stavanger kl. 14.00, kan vi høre et annet verk av Abrahamsen, Schnee (fra 2008), delvis inspirert av H.C. Andersens Snedronningen.

Konserten anbefales!