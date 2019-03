Thomas Dybdahl skal spille for FNs bærekraftsmål den 6. april. Konserten holdes ved Revholstjørn og er en del av arrangementet «verdens vakreste nattevandring».

Nattevandring til Dalsnuten

Konserten holdes i forbindelse med nattevandringen til Dalsnuten der alle inviteres til å bli med å gå for bærekraftsmålene. Vandringen starter i skumringen, og veien blir lyssatt i bærekraftsmålenes farger. Thomas Dybdahl avslutter med en stemningsfull konsert for alle som er med.

– Det er alltid kjekt å spille på hjemmebane, og ikke minst på en så spektakulær arena. Sammen skal vi skape magisk stemning og rette søkelyset mot FNs bærekraftsmål. Jeg håper alle Rogalendinger tar på seg turskoene og blir med på Nattevandring, dette blir en opplevelse utenom det vanlige, sier Thomas Dybdahl i en pressemelding.

Gratiskonsert

Arrangementet og konserten er gratis, og vandringen starter fra Gramstad klokken 19.00. Konserten holdes cirka 21.00. Arrangementet er i regi av Norad.

Pål Christensen

Anders Minge

- Uten at folk kjenner til FNs bærekraftsmål blir det vanskeligere å mobilisere for å nå dem. Derfor inviterer vi folk med på nattevandringer, slik at enda flere blir kjent med målene og kan være med å bidra til at vi når dem. Det er første gang vi arrangerer nattevandring i Rogaland, og vi håper at hele regionen vil bli med på en magisk tur til Dalsnuten, sier direktør i Norad, Jon Lomøy.

Tidligere har nattevandringene vært på Gaustatoppen, i Bodø, Ålesund, Bergen, Asker og Oslo, og totalt har 50 000 vært med å gå. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.