Hjerne-wrestling for én i ekkokjelleren

– Kanskje mennesket ikke bare vil ha det godt. Kanskje noen vil ha det vondt. Nyter du din egen tannpine. Ja, hvorfor ikke? Det er mange som gjør det.

Vegar Hoel kikker morskt ut i Kjellerteateret. Om en uke skal han stå der og kverne og slåss med tanker Fjodor Dostojevski meislet ut for 150 år siden. Kjellermannen fikk nok av det han mener er samfunnets hamsterhjul, av folk som bare følger reglene og ikke forstår. Han er belest, smart og mener nok selv han har oppdaget mye - det meste, faktisk - om hvordan ting henger sammen. Men resten av nekene rundt ham forstår ikke hans genialitet. Han arver en del penger og isolerer seg i en kjeller. Der er han kongen og omgås ikke andre enn sine egne tanker og minner. Ingen motsier ham, ingen kommer med innvendinger eller korreksjoner. Hjernen er alene i kjelleren, og han er en dysfunksjonell, bitter, forvridd type som nekter å være slave for systemet.

– Han har trekk som vi gjenkjenner fra Breivik og de ensomme ulvene som skyter på skoler i USA. Men han her gjør ikke noe med det. Han publiserer ikke og tar ikke til våpen. Han bare er i den kjelleren og graver seg stadig lenger inn i tankene sine. Det er en mild form for radikalisering, selv om det bare går ut over ham selv. han har lyst å være ond, noe han ikke får til. Han vil styre folk og han irriterer seg over at mennesker gjentatte ganger gjør feil og ødelegger for seg selv. sier Hoel.

Hjerne-wrestling

Fjodor Dostojevski skrev «Opptegnelser fra et kjellerdyp», en av de første eksistensielle romanene, i 1864. Denne versjonen er en monolog der Vegar Hoel er alene på scenen. Han har et kamera han snakker til, og byr på noen fortellende tilbakeblikk, men i all hovedsak er dette en slags wrestling-kamp for én der kjellermannens går ørten runder med sine egne tanker. Der er det plenty å ta av.

Fakta: Kjellermennesket Av: Fjodor Dostojevskij Bearbeidet av: Vegar Hoel og Kjøstel Spigseth Skuespiller: Vegar Hoel Regissør: Kjøstel Spigseth Videodesigner: Jon Garcia de Presno Komponist: Pål Asle Pettersen Spilles: Kjellerteateret, Rogaland Teater, premiere 16. mars.

Rogaland Teater

– Dette er en spesiell fyr. Godt skolert. Masse kunnskaper. Men han sliter sosialt og får det ikke til med andre mennesker. Så han leser og drømmer og utvikler sine teorier om samfunnet. Han er en spennende og sammensatt fyr som tror han har løsningen på alt men som sliter med å få det til å stemme i praksis. Av dette blir det en god del tragedie og alvor men også en god del humor, sier regissør Kjøstel Spigseth.

Dagens kjellermenn

Dostojevski hadde sine runder, både med seg selv, med vestlige ideer og i det hele tatt. I Hoel og Spigseths monolog-versjon er det åpenbart at isolasjonen og det den medfører er et problem som også ligger i kjellere på Våland, på Lura og på Klepp.

– Denne mannen forventer mer enn han fortjener. Han vil bli forguda som en som har forstått alt. Ser vi det rundt oss i dag? Absolutt. Nettkrigere som har isolert seg. At alt de visste da de låste døra til ekkokammeret må nødvendigvis være sanne, sier Hoel.

– Han får ikke den anerkjennelsen han søker hos andre. Derfor avviser han stort sett alt annet enn sine engen tanker og teorier. Hvis han mener at 2 pluss 2 er fem, ja da er det sånn, sier Spigseth.

I kjelleren blir han eiiiitrandes forbanna på at andre har det kjekt og koselig. Verden går med skylapper og forstår ikke det han forstår. Og der sitter han, som forstår hvordan saker og ting henger sammen, i en slags pøl av selvbedrag, frustrasjon, sinne og smålighet. I dette mørke oppkoket er det, ifølge Hoel og Spigseth, overraskende mye humor.

– Kjellermannen er sjuk og litt galen, potensielt farlig, kanskje? Men han er løyen og.