De øvrige artistene som opptrer er Marcus & Martinus, Ulrikke Brandstorp og Jon Niklas Rønning. Showet sendes direkte på NRK 1.

- At vi får lov til å ta del i denne feiringen på hjemmebane, betyr veldig mye for oss. Vi skal lage fest i DNB Arena, lover Stavangerkameratene.

Det skriver NRK i en pressemelding. I samme pressemelding uttaler Morten Abel følgende:

- The September When ble reddet av rock'n'roll før sporten kom og tok oss, men det var bare såvidt. Vi har sprunget New York Marathon og syklet Nordsjørittet, spilt på Nya Ullevi og i Grugahalle, og ofte tenkt at rock er både en lagidrett og en arena for individualister. Det er både kjekt og naturlig at vi er med på laget når Idrettsgallaen kommer til Stavanger, uttaler bandet.

Idrettsfesten i regi av NRK, Norges idrettsforbund og Norsk Tipping ble arrangert for første gang i 2002. Her blir det gjort stas på menneskene i og bak idretten, og våre helter hedres for prestasjonene i året som gikk.

Gallaen har vært arrangert i Hamar OL-Amfi hvert år, med unntak av 2010 og 2016 (Lillehammer) og 2014 (Oslo Spektrum). I 2019 er Stavanger arrangørby for første gang.

Under Idrettsgallaen 5. januar skal det deles ut priser i 11 kategorier samt en hederspris. Nominasjonene offentliggjøres like før jul.