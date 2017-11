Ideen ble født i 2010. Først syv år senere er stjernespekkede «Jul i Blodfjell» klar for skjermen

Syv år med blod og svette

Fredag er det omsider première på Jul i Blodfjell, som har blant andre Ine Jansen, Jon Øigarden, Atle Antonsen, Lene Kongsvik Johansen og Trond Fausa Aurvåg i sentrale roller.

Vi treffer Jansen og Øigarden sammen med regissør Lars Kristian Flemmen, executive produsent Rasmus Øyen og manusforfatterne Christopher Pahle og Martin Zimmer. Det er en drøy uke til TV-seerne skal få bli kjent med familien Soot.

Veien dit har vært lang og kronglete. Allerede i 2010 presenterte Espen Eckbos produksjonsselskap Seefood Jul i Blodfjell for TVNorge.

Pål Laukli/TVNorge

– Vi likte ideen umiddelbart. Jeg husker jeg tenkte at denne bare må vi ha, sier Rasmus Øyen i Discovery.

I desember 2011 skulle Espen Eckbos Nissene over skog og hei på skjermen, så det var uansett ikke noe alternativ å få på Jul i blodfjell før i 2012. Det samme året begynte Pahle og Zimmer å utvikle manus.

– De oppdaget raskt at en enkel og presis idé egentlig var ganske komplisert. Det er ikke lett å forene komedie og krim, sier Øyen.

Fakta: «Jul i Blodfjell» Norsk dramaserie produsert av Seefood TV for TVNorge. Med blant andre: Ine Jansen, Jon Øigarden, Atle Antonsen, Lene Kongsvik Johansen, Trond Fausa Aurvåg og Fridtjov Såheim. Idé: Kjetil Indregard. Regi: Lars Kristian Flemmen (Costa del Kongsvik, Kollektivet mm). Manus: Christopher Pahle og Martin Zimmer. 24 episoder à ca. elleve minutter. Vises på TVNorge og gratis på Dplay hver kveld fra 1. desember.

Reddet av nordisk noir

Sommeren 2013 begynte det å løsne for manusforfatterne. Siden Blodfjell-ideen ble født, hadde nordisk TV vært i kraftig utvikling. Broen og Forbrytelsen ble svensk/dansk eksportvare. Nordisk noir var på alles lepper.

Ine Jansens rollefigur hentet inspirasjon hos Saga Norén i Broen.

– Mye falt på plass da vi skjønte at vi måtte ta inn hele nordisk noir-greia. Den ene etterforskeren måtte være dansk og sosialt ikke-fungerende. Den andre måtte være en alkoholisert, selvdestruktiv og selvmedlidende mann. Svein Soot (Trond Fausa Aurvåg) er vår Harry Hole, sier manusforfatter Pahle.

Pål Laukli/TVNorge

Ting var i ferd med å falle på plass, men i desember 2012 var TVNorge blitt kjøpt av det internasjonale mediekonsernet Discovery. Det var ikke bare enkelt å overbevise amerikanerne om at det var lurt å satse på en kostbar egenproduksjon i desember.

– Etter hvert som prosjektet utviklet seg, utviklet også budsjettet seg. Ambisjonene var ganske mye høyere enn først planlagt. Dermed måtte serien settes på vent av økonomiske grunner, sier Øyen.

Jul i Blodfjell har endt opp med å bli blant TVNorges dyreste produksjoner noensinne.

Ventet på stjernene

Ingar Storfjell

Med digitaliseringen av TV-bransjen traff Jul i Blodfjell nye utfordringer i 2014. For å skape tilstrekkelig interesse hos seerne var man avhengig av etablerte skuespillere og komikere i rollene. Dermed måtte visningen utsettes fra 2016 til 2017.

– Det var fantastisk få komme inn i noe som ikke var helt ferdig. Jeg fikk være med på å forme karakteren min, hennes egenskaper og forutsetninger. Det ga en fin følelse av å eie den litt, sier Ine Jansen.

Flere av rollefigurene i Jul i Blodfjell er formet etter hvilke skuespillere som er blitt med.

– Da vi kom på karakteren til Jon (Øigarden), visste vi med en gang at det var Jon. På det tidspunktet visste vi ikke om vi hadde penger til flere navn fra a-listen av norske skuespillere, så først turte vi ikke skrive ham inn, sier Zimmer.

Slet med å kombinere krim og komedie

Rasmus Øyen kaller Jul i Blodfjell for «et av de mest seiglivede prosjektene» han har vært involvert i.

Den største utfordringen for regissør Flemmen var å sørge for at serien ble både morsom og spennende. I utgangspunktet var serien en mer rendyrket komedie, der krimelementet fungerte som en parodisk ramme.

– Er det morsomt med familiemedlemmer som dreper hverandre? Det var hele veien et stort diskusjonstema. Alle var i tvil. Først da vi fikk laget en pilot våren 2016, skjønte vi at det kom til å funke, at det går an å kombinere krim og komedie, sier han.

Pål Laukli/TVNorge

Manusforfatter Pahle mener Jul i Blodfjell føles morsom fordi man kan kjenne seg igjen i hvordan familien Soot tvinges til å dele julehyggen

– De er isolert på et høyfjellshotell i 24 dager. Ingen liker hverandre, men de må bli der for å få sin del av arven. Det er en morder løs blant dem, men foran onkelen er de nødt til å late som om de koser seg. De har bokstavelig talt kniven på strupen hele veien, sier Pahle.

Poenget er at julefeiring kan være kjempehyggelig – men det kan også få frem det verste i oss.

– Undertittelen er «julefeiring med familien er døden», sier Pahle.