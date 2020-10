Verdig minne over tusener av døde

BOK: I den grad en bok kan være et minnesmerke, har de mange som døde i krigen i Rogaland fått et verdig minne gjennom dette verket.

Commonwealth War Graves er godt synlige på Eiganes gravlund. Gravsteinene til de britiske soldatene kjenner en igjen på den karakteristiske fargen. Foto: Pål Christensen

Sven Egil Omdal Journalist

Militærhistorisk forening Rogaland: I fremmed jord. Krigsgraver i Rogaland. Glimt fra okkupasjonen, bind 7. 308 sider. Commentum.

Målt i volum og kvalitet pr. medlem kan det neppe være noen mer effektiv forening i landet enn Militærhistorisk forening Rogaland. I løpet av de sju siste årene har de fem medlemmene gitt ut sju store bind om hvordan andre verdenskrig forløp her i fylket, og hvert av dem er blitt referanseverk. Årets bok er ikke noe unntak.

De britiske krigsgravene på Eiganes gravlund ligger ennå som verdige minner over flygere som omkom på tokt over Norge. Et stykke unna står minnesmerket over de mange sovjetrussiske krigsfangene som ble henrettet, eller døde av sult og kulde mens de slavet for okkupantene. De tyske krigsgravene er flyttet, men i sin tid var det 645 av dem bare på Eiganes og ytterligere 134 på Soma gravlund og Sola kirkegård.

Gjennom hele krigen foregikk det både luftkamper og sjøslag langs hele rogalandskysten. Mange omkomne drev i land på jærstrendene og andre steder, eller ble funnet drivende i havet av fiskere. I løpet av noen dager i januar 1945 ble hele 86 mann funnet omkommet i sjøen og i strandsteinene sør for Egersund. 1500 tyske krigsmannskap omkom langs rogalandskysten, bare en tredjedel av dem ble funnet. Havet er den største krigskirkegården.

Gripende

De mange likfunnene var selvsagt en belastning på lokalbefolkningen, men det er gripende å lese om hvor alvorlig og respektfullt både folk og myndigheter behandlet de døde. Også fiendtlige soldater ble gitt verdige begravelser.

De mange døde soldatene kan lett bli tall eller ufattelige rekker med like gravsteiner. Det aller sterkeste ved denne boken er hvordan forfatterne løfter fram enkeltpersoner og lager gode, korte portretter av hvem de var. De skal også ha stor ros for å at både tyske soldater og russiske fanger blir humanisert og behandlet med respekt.

80 år etter angrepet på Norge er det også imponerende å se hvor mye nytt materiale de fem lokale krigshistorikerne har klart å finne fram. Som at Eiganes gravlund hadde en egen seksjon, Nordre rabatt, der tyske soldater som begikk selvmord eller ble henrettet av sine egne, ble gravlagt. Boken inneholder også den hittil mest detaljerte skildringen av slaget ved Lutsi, der både den lokale gestaposjefen, SS-Obersturmbannführer Heinrich Wilkens og den norske agenten Ernst Askildsen ble drept.

Henrettet

Skildringene av hvordan russiske krigsfanger på Sola ble henrettet helt inn i maidagene i 1945, er fremdeles opprørende, men det er også beskrivelsen av hvordan tyske soldater ble satt til å rydde miner etter kapitulasjonen. 38 av dem ble drept bare i Rogaland.

Som de tidligere bindene i serien er også dette fullt av unikt bildemateriale, mye hentet fra tyske samlinger som Militærhistorisk forening Rogaland har kjøpt og hentet hjem. Ikke minst bildene fra de mange begravelsene på Eiganes og de andre kirkegårdene i distriktet, er viktig historisk dokumentasjon.

Som i alle bøkene, velger forfatterne også denne gang å være svært presise i bruken av gradsbetegnelser og typebetegnelser på fly og skip. De er også nøye med å navngi hver eneste soldat og flyger som de har oversikt over. Dette gjør teksten svært detaljrik til tider, men er samtidig et særpreg som øker dokumentasjonsverdien. Og de mange bakgrunnsartiklene gir uansett det store bildet av krigføringen i Rogaland, men også utenfor landets grenser.