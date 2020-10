Ekte harry-moro

Man skal være temmelig sur om man ikke klarer å more seg i selskap med rånerne i «Børning»-filmene. Den tredje filmen er akkurat så harry og tøysete som man kan forvente av et konsept som dette.

Roys gule mustang drar til Tyskland for å kappkjøre med en Porsche i den nye «Børning»-filmen. Foto: TOM TRAMBOW

Børning 3

Skuespillere: Anders Baasmo, Kathrine Thorborg Johansen, Ida Husøy, Otto Jespersen, Sven Nordin, Henrik Mestad, Trond Halbo, Alexandra Maria Lara, Henning Baum, Wenche Myhre, Björn Kjellman, Milan Peschel, Peter Kurth. Sjanger: Action / Komedie. Regi: Hallvard Bræin. Nasjonalitet: Norge. Aldersgrense: 6 år.

Det er ingenting i veien med å ha som eneste ambisjon at en film skal underholde, i hvert fall ikke om man klarer å gjøre det på en så helstøpt måte som i de usedvanlige rølpete «Børning»-filmene. I film nummer tre har hovedpersonen Roy (Anders Baasmo) funnet seg godt til rette i tilværelsen som samboer og småbarnsfar. Han skal endelig gifte seg med Sylvia (Kathrine Thorborg Johansen har overtatt rollen fra Jenny Skavlan), og amerikanske sportsbiler spiller selvsagt sentrale roller i den planlagte bryllupsfesten.

Men det hadde jo ikke blitt noen film om de bare fikk hverandre og levde lykkelig i alle sine dager, for hele grunnideen her er selvsagt at ting skal løses gjennom hasardiøs kappkjøring. Dermed er det bare å spenne seg fast i påvente av betydelige humper i veien, og de dukker opp allerede i første sving. På en temmelig fuktig fest dagen før bryllupet dukker nemlig brudens tyske eks-kjæreste Robyn (Alexandra Maria Lara) opp, elger seg innpå den vordende brudgommen på usedvanlig usjarmerende vis, og klarer å stikke av med Sylvia til Tyskland. Den eneste måten Roy kan vinne tilbake sin utkårede på, er å danke ut rivalen på den berømte banen Nürburgring i Tyskland, dermed bærer det ut på tur for alle de fargerike figurene i dette skrullete universet. Det er selvsagt et syltynt premiss, men igjen, filmen gir seg på ingen måte ut for å være spesielt realistisk.

Vi får mange fine gjensyn med morsomme figurer fra de to foregående filmene. Otto Jespersen er herlig som den litt enkle veteranen Nybakken, som tror han ikke vil slippe inn i Tyskland fordi han aldri fikk helt dreisen på dürch für gegen ohne um da han gikk på skolen. Siden vi skal til Tyskland dukker også selveste Wenche Myhre opp i en liten rolle som seg selv, og man skal selvsagt harselere med både de innfødte og med norske pensjonister på busstur.

Otto Jespersen og Sven Nordin er tilbake som de godmodige seniorene i gjengen. Foto: Haakon F. Lundkvist

Stuntene og bilkjøringen står ikke tilbake for det vi har sett tidligere, snarere tvert imot: Kreativiteten som tas i bruk når Roy og datteren skal stikke fra to maniske tyske politifolk, er så avgjort av det elleville slaget.

En del av handlingen kan nok minne om barnslige nachspiel-ideer, men det fungerer for så vidt ganske bra i en film som dette. Kanskje er det i overkant mange personer som skal involveres, og kanskje hadde filmen blitt enda litt morsommere om man i stedet konsentrerte seg mer om en noe engere krets. Humoren er så avgjort av det grovkornede slaget, men takket være et solid skuespillerlag, sitter den stort sett som den skal. Hvis man elsker raske biler, lett tilgjengelig humor og/eller skrullete actionscener, er det bare å lene seg tilbake og bli underholdt.