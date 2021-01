Stilren grøsser fra Avaldsnes

BOK: Fengslende grøss om seidmenn, klimakrise, parallelle virkeligheter og en forfatter på randen.

Vidar Sundstøl er aktuell med romanen «Jeg sank» – fra Avaldsnes. Foto: Foto: Tiden norsk forlag

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Vidar Sundstøl: Jeg sank. Roman. 159 sider. Tiden.

Hvert år når den siste nyttårsraketten fisler bort og «Auld Lang Syne» vemodig toner ut, er Vidar Sundstøl (1963) her igjen med en ny, velskrevet roman.

I «Jeg sank» har forfatteren Eddy Kromvik isolert seg i hytta på Karmøy for å skrive roman med utgangspunkt i Egedius` tegning «Seidmennene på Skratteskjær» (1899). Prosjektet skal snart komme til å gå Kromvik på nervene, der han sitter i en hytte og skriver om Eddy som sitter i en hytte og skriver, utelukkende med selskap av sitt speilbilde og fast bestemt på at hans roman ikke skal handle om klima, minoriteter eller kjønnsinkongruens, for «menneskehetens krig mot katastrofen» fortsetter jo uavhengig av hva han foretar seg.

Men så møter han arkeologen Henrik Gran, som leder utgravningen i kongshallruinen, og arkeologens datter, Susanne, som svever i stadig større fare etter som Eddy graver seg ned i romanen, tegningen og historien, inntil hun fremstår som en skjoldmøy som er tiltenkt rollen som offergave.

Midtveis glir romanen over i noe mystisk og gåtefullt, idet Eddy innser at «seidmennene seider mot undergangen», som inntreffer når «Jomfru Marias synål» berører kirkeveggen. Det som tar til som tørr realisme, utvikler seg til en grøsser, der tidsaldre, personer og begivenheter glir over i hverandre, og den ene seidmannen også materialiserer seg, om det da ikke er Eddys speilbilde eller romanens Eddy eller Eddy som mister forstanden det er tale om, det er ikke godt å si.

Men denne gestaltningen er noe av en økosof og maner fram apokalypsen som skal rense verden, fylle den med ny forventning og kalle på en ny tidsalder, der tank- og supplyskipene som ligger i opplag ved Avaldsnes «en gang ligger gjennomrustet i en trang forsenkning mellom to forblåste høydedrag». Nåtid og vikingtid, fantasi og fiksjon, fysisk virkelighet og åndelighet, innlevelse og besettelse eltes sammen i en enkel, stilren prosa med smidige overganger.

I likhet med Sundstøls forrige roman, «Oseberg», er også dette en elegant turnert fortelling med flere lag, metaperspektiv, overnaturlige innslag, store tolkningsrom og aktualitet – til tross for at Eddy Kromvik avskyr aktualitet og heller enn å gå inn i sin tid, vil gå ut av den.