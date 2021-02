Ukens anbefalte

Tone har drevet med sang så lenge hun kan huske.

TiAre er Tone Rannveig Warming Dehle fra Sandnes. Foto: Eric Zari

Geir Flatøe Journalist

Tone Rannveig Warming Dehle, eller TiAre som hun bruker som artistnavn, er 25 år og fra Sandnes. Til daglig er hun butikksjef på Nille.

Hun har sunget i kor og tatt sangtimer, og i fjor ga hun sin første single. Nå er den andre ute, og den tredje er underveis. Samtidig er hun med i trioen Circus of Sirens, som nærmer seg sin første låt.

«See me now» handler om å oppleve en depresjon, og å føle deg alene med alle de vonde tankene og dårlige minnene. Men også om veien ut av dette.

– Med hjelp fra produsent Jørgen Manke følte vi at vi klarte å fremheve dybden og sårheten i teksten, sier hun.

«See me now» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag.

Her er listen

See me now – TiAre

Harry komme aldri te å dø – Harry’s Lirekasse & Reidar Larsen

Make it out alive – Poor Edward

Back in Ohio – Lucero

Samurai sword – Chad VanGaalen

Some kind of ghost – Jim Rioux & Jolie Holland

Horse’s mouth – Edie Brickell & New Bohemians

One one cocoa – Blae Minott & Chezidek

Strangers – Black Pumas & Lucius

Working man – Maya De Vitry

My favorite goodbye – David Olney & Anana Kaye

The final parade – The Mighty Mighty Bosstones

Far away – Steve Cropper

We won’t go quietly – Kira Skov & Bonnie Prince Billy

Club Sabbath – Baby Strange

Last breath – Nordgarden

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.