Spennende anslag i ny Marvel-serie

Den første smakebiten av «The Falcon and the Winter Soldier» befester inntrykket av at Marvel-universet gjør seg godt i serieformat.

Falcon og Winter Soldier får nye fiender å kjempe mot i denne kommende Marvel-serien.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Falcon and the Winter Soldier

Tv-serie fra Marvel. Regi: Kari Skogland. Premiere på Disney+ 19. mars.

Noe av det jeg sliter mest med i enkelte Marvel-filmer, og da kanskje spesielt de to siste Avengers-filmene, er at de skal trykke så enormt mange figurer og handlingstråder inn i én enkelt film. Det blir ofte både rotete og utmattende, uten spesielt mange hvileskjær eller rom for å bli kjent med rollefigurene.

Mange har sammenlignet Marvel-universet med en tv-serie, fordi det er en større historie som fortelles gjennom en rekke filmer, om enn på en noe fragmentert måte, og ikke alltid i kronologisk rekkefølge. Dermed er det heller ikke unaturlig at dette tegneseriekonseptet tar skrittet over til tv-seriesjangeren. Det fungerte glimrende i «Wandavision», og basert på den ene episoden som er gjort tilgjengelig for anmeldere, er det også mye som klaffer i «The Falcon and The Winter Soldier».

Handlingen finner sted et stykke etter «Avengers: Endgame» fra 2019, og tar opp tråden fra en av de avsluttende scenene, hvor vi ser de to hovedpersonene i denne serien sammen med Captain America.

Det kommer raskt for en dag at det ikke er full enighet om hvordan organisasjonen av ulike superhelter skal videreføres etter at noen nøkkelpersoner er borte. Serieskaperne gjør en god jobb med å fortelle historien videre, samtidig som vi får glimt inn i fortiden til hovedpersonene. Buchy Barnes (Winter Soldier) har en forhistorie som hjernevasket supersoldat for den fascistiske organisasjonen Hydra. Minnene kommer til ham i mareritt, men han møter også sitt tidligere liv i døra på andre måter. Sam Wilson (Falcon) har også sine problemer på det personlige plan, riktignok av en mer tradisjonell art enn det kollegaen sliter med.

Som nevnt innledningsvis gir serieformatet oss tid til å gå lenger inn i disse emnene, og dermed blir vi også bedre kjent med dem det handler om, deres bakgrunn og nåværende hverdag. Det er ikke dermed sagt at vi er i en slags mellomfase av stillstand, for handlingen ruller videre med nye elementer, nye fiender og ikke minst det som kan se ut til å bli en interessant intern konflikt.

Mens «Wandavision» var noe helt annet enn det vi tidligere har sett innenfor Marvel-universet, er denne serien av det mer tradisjonelle slaget. Men selv om den ikke har den samme ut av boksen-lekenheten som forgjengeren, er det et spennende anslag som leveres i den første episoden. Det er i hvert fall all grunn til å følge med videre.