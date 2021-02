Millionstøtte fra Norge til amerikansk storfilm

Filmen «Scorpio» fra produsentselskapet Paramount får 68,6 millioner kroner i en såkalt insentivordning til innspilling i Norge.

Tom Cruise skal nok en gang til Norge for å spille inn film. Foto: Brent N. Clarke / TT NYHETSBYRÅN

NTB

Truenorth Norway står som søker om norsk filmstøtte. Dette er samme firma som sto bak søknaden med prosjektet Libra, som var «MIssion: Impossible 7» med Tom Cruise i hovedrollen. Produsent er Paramount Pictures, melder TV 2.

– Etter seks år med insentivordning ser vi at Norge har blitt et svært attraktivt sted å produsere film og dramaserier, noe som betyr at norske filmarbeidere og filmbransje leverer høy kvalitet. I tillegg til at vi kan by på spektakulær natur og trygge opptaksrammer, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Den norske kysten

Filminstituttet lover at spillefilmen legger store deler av produksjonen til Norge.

Før jul skrev Bergens Tidende at det var søkt om innspilling både på Bryggen, Fløybanen og flere andre ikoniske steder i Bergen.

Scener fra de to siste «MIssion: Impossible»-filmene, med filmstjernen Tom Cruise, ble spilt inn på Prekestolen og i Rauma.

Insentivordningen er en refusjonsordning der produsenter får tilbakebetalt 25 prosent av utgiftene ved innspillinger i Norge, skriver Dagsavisen.

Hele potten

Dagsavisen skriver at «Scorpio» fikk hele potten.

Det var til sammen 11 søkere på insentivordningen for 2021. Ved revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammen for ordningen tatt ned med 30 millioner kroner til 68.6 millioner for 2021. Vanligvis er det flere prosjekter som får støtte gjennom ordningen.