Lyktes godt med norske 22. juli-filmatiseringer

Noen var bekymret for om historien om terrorangrepet 22. juli ville reduseres til underholdning da de første planene om filmer og tv-serier så dagens lys. Men både NRK-serien om 22. juli og Erik Poppes film ble i all hovedsak godt mottatt, både av overlevende, etterlatte og oss andre.

Alexandra Gjerpen fra Sandnes spilte en av de sentrale rollene i den kritikerroste NRK-serien «22. juli». Foto: NRK

Da det ble kjent at regissør Erik Poppe planla en film om terrorhandlingen på Utøya omtrent uten å vise fram terroristen selv, førte det til en del hevede øyenbryn. Kunne man dramatisere dette uten å vise fram den som skjøt?

Svaret på spørsmålet var et ubetinget ja, i hvert fall blant norske kritikere. Poppes film handlet om de som ble rammet, mens terroristen selv var som en utydelig skygge, som fikk minimalt med tid på lerretet. Kameraet fulgte i stedet et utvalg flyktende ungdommer fra de begynte å få meldinger om eksplosjonen i regjeringskvartalet, gjennom de 73 minuttene fra det første skuddet ble løst på Utøya, til gjerningsmannen overga seg til politiet.

NRK-serien «22. juli» tegnet et større bilde, og fulgte en rekke mennesker som på hver sin måte var indirekte involvert. Her møtte vi blant annet journalister, sykehusansatte, campingnaboer ved Tyrifjorden, politifolk og en høyreorientert blogger, mens terroristen fortsatt er en utydelig skikkelse.

Andrea Berntzen spiller en sentral rolle i Erik Poppes film «Utøya 22. juli», som er filmet i ett langt opptak.

– Norsk berøringsangst

I Netflix-filmen «22 July», delvis basert på Åsne Seierstads bok «En av oss», fikk derimot Anders Behring Breivik en langt tydelige rolle. Den engelskspråklige filmen starter med at terroristen, spilt av Anders Danielsen Lie, pakker den hvite varebilen og kjører mot regjeringskvartalet. Så følger scenene fra Utøya, og etter hvert det rettslige oppgjøret i etterkant.

Ifølge redaktør Kjetil Lismoen i film- og tv-magasinet Rushprint, har det norske og det utenlandske publikummet hatt ulike reaksjoner på de forskjellige filmene om 22. juli.

– Da Poppes film hadde premiere under filmfestivalen i Berlin, reagerte det lokale publikummet på at man hadde utelatt Breivik. De savnet en kontekst i større grad enn det som ble etterlyst da filmen hadde premiere i Norge. I Norge har vi hatt en viss berøringsangst overfor Breivik og det han har representert. Vi har vært mer opptatt av ofrene. Kanskje handler det om at vi har det mye mer under huden og derfor er mer forsiktige, sier Lismoen.

Han sier at Netflix-filmen «22 July» med sin engelske regissør i større grad hadde et blikk utenfra, med mindre nærhet til norsk kultur og det sivile samfunnet i Norge.

Netflix-filmen «22 July» ga Anders Behring Breivik, spilt av Anders Danielsen Lie, en mer fremtredende rolle enn det som var tilfellet i de norske dramatiseringene av terrorhandlingene for 10 år siden. Foto: Erik Aavatsmark

– Kraftfullt medium

En av diskusjonene omkring filmene om 22. juli har handlet om hvor lang tid det bør gå før en hendelse som denne blir filmatisert. Lismoen synes ikke det trenger å gå så veldig lang tid, men at tidsintervallet ofte vil påvirke hva slags film som lages.

– Sårene etter en terrorhandling er mye råere umiddelbart etterpå. Hvis du lager en film etter at det har gått kort tid, vil den ha en del kvaliteter som en film som lages 10 - 20 år senere ikke har. Man kan trenge begge deler, men man skal ikke vente for lenge heller, sier Lismoen.

Selv synes han NRK-serien «22. juli» var den mest vellykkede av filmene og seriene som er laget i etterkant av terrorangrepet. Det skyldes at den tok med mange ulike perspektiver og klarte å forløse det som et drama. Lismoen synes også Poppes film var veldig god, mens Netflix-filmen var mer ujevn.

– Det finnes ingen oppskrift på hvordan man skal dramatisere på en riktig måte. Poppe lyktes med noe som i utgangspunktet kunne gått riktig galt, ved at han gikk så tett på ofrene og det de gjennomlevde. Han var den som gikk inn i det med mest fallhøyde og som risikerte mest. Du har nesten ikke lov til å lage en dårlig film om 22. juli, for det er et så åpent sår i moderne norsk historie. Det er for «hellig» til at man kan lage et reinspikket, dårlig underholdningsdrama av det, sier Lismoen.

Han mener at bekymringen for om filmene og tv-seriene kom for tidlig, handler om at filmmediet er så virkelighetsnært og kraftfullt.

– Det du kan antyde i en passasje i en bok, blir så utrolig mye større når du dramatiserer det i en film eller serie. En filmscene oppfattes som mye mer virkelig enn en reportasje eller en bok. Særlig i forbindelse med det blodbadet terrorhandlingen var, kan man gå mer i detalj skriftlig, mens i en film kan det tippe helt over, slik at folk ikke orker å se på, sier Lismoen.