Stavangerkomponist klar med ny bratsjkonsert

Ståle Kleibergs Konsert for bratsj og orkester utspiller seg i spennet mellom poesi, lidenskap og dansende lekenhet.

Ståle Kleiberg har fått to grammy-nominasjoner for verkene sine. Foto: Sindre Vartdal

Sonja Loraine Mborja

Publisert:

«Konsert for bratsj og orkester» har urfremføring i Olavshallen i Trondheim, foran 100 publikummere. Konserten vil også gjøres tilgjengelig digitalt.

Ståle Kleiberg er oppvokst på Byhaugen i Stavanger, og nå bosatt i Trondheim, hvor han blant annet jobber som professor på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har mottatt to Grammy-nominasjoner for verkene sine, samt Fartein Valen-prisen i 1999.

Selv uttaler han dette om sitt nye verk:

– Konsert for bratsj og orkester er bestilt av Trondheim Symfoniorkester og urfremføres med Eivind Holtsmark Ringstad som solist. Konserten faller i tre satser som alle har ulik karakter. De vil oppleves som klare kontraster, men samtidig med en indre sammenheng. Opplevelsen av indre sammenheng skyldes at musikken er relativt stramt organisert rundt bestemte intervaller. Disse intervallene dominerer både de melodiske frasene og samklangene i samtlige tre satser. På denne måten skapes det både enhet og kontrast ved at ulike varianter vokser ut av samme kim, for å si det med en metafor.

I beskrivelsen av sin kreative prosess refererer Kleiberg gjerne til opplevelsen av en

bevissthetsstrøm hvor lys og skygge uavbrutt farger følelsesuttrykket og stemmer sinnet. Hans skapende hverdag består i å forme uttrykk som samsvarer med hva det vil si å være menneske. Det dreier seg altså om å forme en emosjonell respons på selve livsfølelsen.

Konserten blir holdt torsdag den 22. april.